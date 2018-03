Faymann: Österreich setzt nächsten Schritt gegen Atomenergie

Bundeskanzler dankt NGO-Vertretern für Unterstützung

Wien (OTS) - "Mit der verpflichtenden Stromkennzeichnung setzt Österreich einen weiteren Schritt gegen Atomenergie und nimmt damit eine Vorreiterrolle in Europa ein", betonte Bundeskanzler Werner Faymann anlässlich des morgigen Beschlusses im Nationalrat. Die Umsetzung der Beschlüsse des Atomstromgipfels vom 16. April 2012 seien ein klares Bekenntnis zur österreichischen Haltung und eine Stärkung der Konsumentenposition. In Zukunft können Haushalte und Unternehmen die Herkunft ihres Stromes genau nachvollziehen, so Faymann bei einem Treffen mit dem Geschäftsführer von Global 2000, Reinhard Uhrig, und dem Geschäftsführer von Greenpeace, Alexander Egit, im Bundeskanzleramt.

Faymann verwies auch auf die enge, hervorragende Zusammenarbeit mit den NGOs in dieser Frage. "Ich möchte den NGOs danken, allen voran Global 2000 und Greenpeace, die sehr konsequent und konstruktiv an diesen Maßnahmen mitgewirkt haben. Ein gutes Beispiel dafür, was Politik und Zivilgesellschaft gemeinsam erreichen können."

Mit der Umsetzung des Herkunftszertifikats wird sichergestellt, dass Atomstrom nicht mehr im Graustrom versteckt werden kann. Hier ist Österreich europäischer Vorreiter. "Ein Beispiel, dem hoffentlich auch andere Länder in Europa folgen werden. Die Bundesregierung wird sich gemeinsam mit den NGOs jedenfalls dafür einsetzen", so Faymann abschließend.

