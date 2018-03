ÖH: Einigung über Medizinfakultät zeigt: Es ist genug Geld da

Mehr Geld auch für andere Hochschulen erwartet

Wien (OTS) - "Die Einigung über die Finanzierung der Linzer Medizinfakultät zeigt, was wir schon lange wissen: Entgegen allen wiederkehrenden Behauptungen ist anscheinend Geld für Bildung da", analysiert Bernhard Lahner vom ÖH-Vorsitzteam die heutige Einigung zwischen VertreterInnen des Landes Oberösterreich und der Bundesregierung. "Die gelungene Finanzierung der Medizinfakultät darf nicht zulasten anderer Hochschulen gehen, sondern muss ein Motor für die dringend notwendige Ausfinanzierung des gesamten tertiären Bildungssektors sein", fordert Lahner. Lahner weiter: "Eine Frage stellt sich jedoch: Warum ist eine Aufstockung der finanziellen Mittel für Hochschulen nur dann möglich, wenn ein ÖVP-Landeshauptmann im Wahlkampf danach ruft?"

Seit Jahren protestieren Studierende immer wieder gegen die schlechten Studienbedingungen, Studiengebühren und Zugangsbeschränkungen. Verschiedene MinisterInnen versprachen weitreichende Verbesserungen. "Aber offenbar kommt man ohne das Parteibuch der ÖVP nicht zu mehr Geld für Hochschulen", kommentiert Bernhard Lahner das Ergebnis. "Jetzt darf der Geldhahn nicht versiegen. Die Bundesregierung muss mehr Geld in die Hand nehmen und endlich das Versprechen von zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Hochschulbildung verwirklichen", so Lahner weiter. "Auch andere Studienrichtungen und das Beihilfensystem haben Finanzspritzen dringend nötig. Das Geld ist offensichtlich da - also erwarten wir auch eine Aufstockung in anderen Bereichen."

Grundsätzlich begrüßt die ÖH die Erweiterung der Linzer Universität um eine Medizinfakultät. "Wir kämpfen für bessere Studienbedingungen und einen Ausbau der Studienplätze", sagt Lahner, "Das werden wir auch weiter tun. Die Regierung, allen voran der zuständige Minister Töchterle, muss jetzt zeigen, dass Bildungspolitik mehr als nur Wahlkampf ist. Es gibt genügend Baustellen, die - auch ohne Geld in die Hand zu nehmen - angegangen werden müssen. Hier sind vor allem die Qualität der Lehre, die Demokratisierung der Hochschulen und die Flexibilisierung der Studienpläne zu nennen."

