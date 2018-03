Schieder begrüßt Prüfung von Eurobonds

Gratulation an Tumpel-Gugerell

Wien (OTS/SK) - "Ich begrüße die Entscheidung, dass EU-Kommissionspräsident Barroso nun Eurobonds, Eurobills und Tilgungsfonds via Arbeitsgruppe von Fachexpertinnen und Fachexperten erarbeiten lässt", so Finanzstaatssekretär Andreas Schieder in einer ersten Reaktion. ****

Zudem gratuliert Schieder der Ex-EZB-Direktorin Gertrude Tumpel-Gugerell: "Mit Tumpel-Gugerell leitet eine außerordentlich fachkundige und umsichtige Frau die Arbeitsgruppe der EU. Ich freue mich über diese Entscheidung. Sie ist eine Auszeichnung für die Österreicherin Tumpel-Gugerell." (Schluss) mo

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum