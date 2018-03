Ausverkauftes Willkommenskonzert für Georg Friedrich Haas in New York

New York (OTS) - Im September 2013 übernimmt Georg Friedrich Haas den prestigeträchtigen Lehrstuhl für Komposition an der Fakultät für Komposition der New Yorker Columbia University. Aus diesem Anlass präsentieren das Österreichische Kulturforum New York und das Argento New Music Project am 2. Juli 2013 herausragende expressionistische Arbeiten der zweiten Wiener Schule sowie die USA Premiere der vokal-instrumentalen Version von "Atthis", einer ausdrucksvollen und gesanglich virtuosen Komposition für Sopran und Ensemble von Georg Friedrich Haas. Die Werke des in Graz geborenen Komponisten gelten als facettenreiche und klangdramaturgisch aufwendige Arbeiten, die sich weniger über Gleichklang als vielmehr über Dissonanz definieren. Haas ist der Ansicht, dass unterschiedliche musikalische Traditionen nicht Konformität mit der Halbtonmusik anstreben, sondern versuchen, sich von dieser zu entfernen.

Die Zusammenarbeit des Österreichischen Kulturforums New York mit Georg Friedrich Haas reicht in das Jahr 2009 zurück, als im Zuge der "ACFNY Composer Series" seinen Werken erstmals ein eigener Abend gewidmet wurde. Einige seiner Kompositionen wurden 2009 und 2010 auch im Rahmen des "Moving Sounds Festivals" präsentiert. Die Aufführung seines "Dritten Streichquartetts" im ÖKF New York durch das renommierte JACK Quartet im Jahr 2010 wurde von der New York Times zu einem der besten Konzerte des Jahres gewählt.

Das ÖKF New York hat es sich in den letzten Jahren zur Aufgabe gemacht, nicht nur dem musikalischen Exil aus Österreich in den USA nachzuspüren (Schönberg, Korngold, Zeisel, usw.), sondern darüber hinaus - und vor allem - auch zeitgenössische KomponistInnnen aus Österreich in den USA einzuführen. Erst- und Uraufführungen wurden somit in den letzten Jahren zu einem Markenzeichen des ÖKF New York, was in den amerikanischen Medien vielfach anerkennende Beachtung fand.

