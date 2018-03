"Summa Cum Laude"-Festival: Internationale Musikjugend zu Gast in Österreich

Wien (OTS) - Österreichs größtes internationales Jugendmusikfestival für Chöre, Orchester und Symphonic Bands findet heuer bereits zum 7. Mal statt. Über 1.300 junge MusikerInnen und insgesamt 30 Ensembles aus 18 Ländern aller Kontinente spielen von 6. bis 10. Juli 2013 in den schönsten Veranstaltungssälen Wiens und den umliegenden Regionen. Summa Cum Laude (SCL) steht erneut unter der Schirmherrschaft von Nikolaus Harnoncourt und bereits zum zweiten Mal unter der Patronage der österreichischen UNESCO-Kommission.

Das Summa Cum Laude-Jugendmusikfestival hat sich seit seinem Bestehen zum größten seiner Art in Österreich entwickelt und zu einem der bedeutendsten in ganz Europa. Von 6. bis 10. Juli 2013 treten 30 Orchester, Chöre und Symphonic Bands aus 18 Ländern aller Kontinente in Wien, Niederösterreich und im Burgenland sowie in den Nachbarländern Slowenien, Slowakei, Tschechien und Ungarn auf.

Festival-Locations: vom Musikverein über das MuTh bis zum Konzerthaus

Die Konzerte, Workshops und der Wettbewerb finden in herausragenden Wiener Institutionen wie dem Konzerthaus, Schloss Schönbrunn, Wiener Musikverein, Stephansdom und Rathaus statt und geben dem Publikum und Mitwirkenden einen guten Einblick in den baulichen Reichtum des Kulturlandes Österreich. "Eine erfreuliche Erweiterung des bisher schon umfassenden Programms ist dabei bestimmt die Konzertserie im jüngst errichteten MuTh - Konzertsaal der Wiener Sängerknaben", sagt Intendant Mag. Jürgen Partaj. Alle Konzerte im MuTh, im Haus der Musik, im Jüdischen Museum sowie beim Schloss Schönbrunn finden bei Gratis-Eintritt statt, freiwillige Spenden werden direkt an ein Spezialprojekt von "Licht ins Dunkel" weitergeleitet. Im Rahmen des SCL-Festivals werden auch zahlreiche Workshops auf der Wiener Musikuniversität abgehalten.

Die Eröffnung - unter anderem mit den "Neuen Wiener Stimmen"-findet am 6. Juli 2013 um 16:00 Uhr im Stephansdom statt. Der 7. Juli steht im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins im Zeichen des musikalischen Wettbewerbes. Die Jurys bestehen aus hochkarätigen ExpertInnen, wie Steen Lindholm, Ronald Smart, Georg Mark, Aleksandar Markovic, Angelika Möser und "Grammy-Award"-Gewinner Erwin Ortner.

Das Abschlusskonzert mit allen rund 1.300 MusikerInnen findet am 9. Juli 2013 um 18:00 Uhr im Großen Saal des Wiener Konzerthauses statt.

