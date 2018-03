SJÖ: Politisches Asyl für Snowden!

Einreise und Antrag auf politisches Asyl soll auf diplomatischer Ebene ermöglicht werden

Wien (OTS) - "Nachdem Österreichs Außenpolitik durch Vizekanzler Spindelegger an die Wand gefahren wurde, bietet sich hier die Chance einen mutigen Schritt zu setzen. Edward Snowden deckte Unglaubliches auf und half uns die Dimension des Orwell'schen Überwachungsstaates zu erahnen. Jetzt ist es an der Zeit, dass ihm im Gegenzug geholfen wird", fordert Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend und Nationalratskandidat. Es solle von österreichischer Seite sichergestellt werden, dass Snowden in Österreich einreisen und einen ordentlichen Asylantrag stellen kann.

"Spindelegger und Mikl-Leitner sind nun gefordert, hier aktiv einzugreifen. Unzählige Promis und Bekanntheiten ala Netrebko werden ganz unbürokratisch und schnell eingebürgert, während sich die schwarzen MinisterInnen in dieser Causa hinter einem Formfehler zurückziehen wollen. Es darf aber nicht zugelassen werden, dass wieder einmal der Aufdecker, statt das Aufgedeckte, verfolgt wird", schließt Moitzi, der auch auf die gleichlautende Forderung nach politischen Asyl der Europaabgeordenten Weidenholzer und Leichtfried verweist.

