Quintiq gibt Veröffentlichung von Käuferleitfaden für Supply-Chain-Planungs- und Optimierungssoftware bekannt

Radnor, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Zehn Schritte für die Bewertung und den Kauf von Supply-Chain-Planungs- und Optimierungssoftware unterstützt Planungs- und Optimierungsfachleute bei wichtigen

Kaufentscheidungen

Quintiq, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Supply-Chain-Planung und -Optimierung (SCP&O) gab heute die Veröffentlichung von Zehn Schritte für die Bewertung und den Kauf von Supply-Chain-Planungs- und Optimierungssoftware bekannt. Als umfassender Käuferleitfaden für SCP&O-Software stellt die 30-seitige Broschüre einen Schritt-für-Schritt-Prozess für die Erstellung eines Projektteams, die Recherche von Softwareoptionen, die Abschätzung von wirtschaftlichen Auswirkungen, die Auswertung von Funktionen und die Wahl des optimalen Produkts und Verkäufers dar. Der Käuferleitfaden steht auf der Quintiq [http://www.quintiq.com/downloads/ten-steps-evaluating-scpo-software-en.html]-Webseite als Download zur Verfügung und ist für qualifizierte Fachleute kostenlos erhältlich.

Zehn Schritte für die Bewertung und den Kauf von Supply-Chain-Planungs- und Optimierungssoftware bietet klare und einfache Anweisungen für Unternehmen, die sich entschieden haben, in eine SCP&O-Software zu investieren und vor der wichtigen Aufgabe stehen, zu entscheiden, welches Produkt ihre Bedürfnisse am besten abdeckt. Der Leser wird Schritt für Schritt durch den Leitfaden geführt, wobei wesentliche Punkte, die in Erwägung zu ziehen sind, sowie Fragen, die gestellt werden sollten, angegeben werden. Die Broschüre enthält ausserdem einen Abschnitt mit "Fragen an die Verkäufer" und eine vollständige Checkliste für die Nachverfolgung des Fortschritts.

"Quintiq ist als Unternehmen entschlossen, Wissen und Weiterbildung für die ganze SCP&O-Branche voranzubringen," sagte Jeffrey Vail, Chief Marketing Officer bei Quintiq. "Wir freuen uns, diesen informativen Käuferleitfaden jedem Unternehmen anzubieten, das danach strebt, seine Supply-Chain-Abläufe durch die Investition in SCP&O-Software zu optimieren."

Über Quintiq

Mithilfe der revolutionären Plattform für Supply-Chain-Planung und -Optimierung (SCP&O) können Unternehmen die Effektivität in jeder Phase der Lieferkette erhöhen. Die Plattform ermöglicht eine ganzheitliche Planung und Optimierung von Personal, Ressourcen und Prozessen in einem einzigen Planungsumfeld über alle Planungshorizonte hinweg. Viele der weltweit grössten und erfolgreichsten Unternehmen verlassen sich auf Quintiq, um ihre Unternehmensziele zu erreichen, ihren Wettbewerbsvorteil zu stärken und neue Einkommensquellen zu eröffnen.

Quintiq wurde im Jahr 1997 gegründet und entwickelte sich schnell zu einem internationalen Unternehmen mit dualem Hauptsitz in den Niederlanden und den USA, einem allgemeinen Entwicklungszentrum in Malaysia sowie weiteren Niederlassungen auf der ganzen Welt. Die Quintiq-Software wird weltweit bereits an mehr als 500 Standorten in über 78 Ländern eingesetzt.

Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.quintiq.de

LinkedIn

und YouTube.



