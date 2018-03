Das neue FaktuM ist da!

Wien (OTS) - Die druckfrische Ausgabe des führenden Fachmagazins für die Tourismusbranche - Christian W. Muchas FaktuM - ist da. Wählen Sie auch diesmal aus einer Reihe brisanter und exklusiver Themen:

Editorial

Wer sich schwer damit tut, im richtigen Moment resolut "Nein" zu sagen, der sollte einen Job meiden: den des Marketing- oder Werbeleiters. Denn jene, die begrenzte Budgets weise verteilen sollen, müssen von 20 Akquisa-Anfragen im Schnitt 19 abschlägig beantworten. Warum ein ehrliches, höfliches und bestimmtes "Nein" die bessere Art der Absage ist, lesen Sie im aktuellen Editorial von Christian W. Mucha.

Coverstory: Marketingleiter-Ranking 2013

Das jährliche FaktuM-Marketingleiter-Ranking gilt als ultimativer Gradmesser für Aufstieg oder Absturz. Wer schafft es selbst in Zeiten schrumpfender Budgets, am Markt erfolgreich aufzutreten und die Kunden optimal zu erreichen? Wer meistert neue Herausforderungen wie Marketing per Social Media am besten? Eine hochkarätige Fachjury hat auch heuer wieder die Top-Marketingleiter der Branche bewertet. An der Spitze steht mit Isabella Reichl (Austrian Airlines) erneut eine Dame, gefolgt von Andreas Sturmlechner (Europäische Reiseversicherung) und - ex aequo auf Platz 3 - Helga Engl-Wurzer (Columbus) und Claudia Wildeis (TUI). Die Top Ten im Marketingleiter-Ranking 2013 komplettieren Robert Chlebec (Stafa Reisen, Platz 5), Klaus Wriessnig (Thomas Cook Austria, Platz 6), Kristin Hanusch-Linser (ÖBB-Holding, Platz 7), Robert Uhl (Dertour Austria, Platz 8), Uwe Schmidt (Aldiana, Platz 9), Sonja Buocz-Lamatsch (Aviareps/Irland Tourismus, Platz 10) und Thomas Kreillechner (Lufthansa Österreich, Platz 10). Alle über 200 Top-Marketer der Touristik lesen Sie im neuen FaktuM.

AUA fordert Abschaffung der Ticketsteuer

Von Anfang an wehrte sich die Tourismus-Branche gegen die 2011 eingeführte Flug-Ticketsteuer. Von der Österreichischen Hoteliervereinigung bis zum Konkurrenten-Duo Austrian Airlines und Emirates kritisierte man die Mehrbelastung und den Wettbewerbsnachteil für Österreich. Allerdings ohne nennenswerten Erfolg, wenn man von einer minimalen Senkung absieht. Einen neuen Appell an die Regierung startet jetzt AUA-Chef Jaan Albrecht - und zwar mit der Volksmeinung im Rücken, wie eine aktuelle Umfrage zeigt:

denn die Mehrheit ist gegen die Ticketsteuer.

Fette Gewinne

Die Bevölkerung von Samoa bringt es notabene auf 90 Prozent Fettleibige. Kurios (oder vielleicht gerade nicht), dass Samoa Air ihre Ticketpreise nach Körpergewicht bemisst. Eine solche "Fat Tax" wurde auch in Europa bereits angedacht. Etwa - wenig überraschend -von Ryanair-Chef Michael O'Leary. Warum Airline-Manager hier von einer solchen Regelung dennoch Abstand nehmen und Fliegen nach Kilo-Tarif nicht nur Übergewichtige diskriminiert, lesen Sie im druckfrischen FaktuM.

Reiseleiter 2.0

Sie sind Problem-Löser, Tipp-Geber, Ausflugs-Vermittler und Schnittstelle zwischen Gast, Veranstalter und Hotelier in Personalunion: Reiseleiter müssen vielseitig sein und dem Urlauber vor Ort persönlich zur Seite stehen. Die handverlesenen Wunderwuzzis gelten als Visitenkarte der Reiseveranstalter. TUI und Bentour bringen nun allerdings digitale Versionen dieses multiplen Helfers auf den Markt. Ob diese eine Bedrohung oder eine Erleichterung für die realen Reiseleiter sind, steht im neuen FaktuM.

Nervensache

Zu kalte Würsterl am Frühstücksbuffet oder chronisch belegte Liegen in der "Pool-Position": Es gibt zahlreiche Umfragen und Erhebungen, was den Durschnitts-Urlauber nervt. In FaktuM erklären zur Abwechslung einmal vielreisende Touristik-Profis, was sie unterwegs so richtig stresst: ÖW-Chefin Petra Stolba, Event-Guru Alex Knechtsberger oder Tripwolf-CEO Sebastian Heinzel lassen Dampf über zeitraubendes Check-out, schlechten Service und andere Ärgernisse ab.

Weiters lesen Sie im druckfrischen FaktuM: Sena Uzgören ist raus -Der TUI-Touristik-Chef geht mit Ende September. Branche am "Big-Data-Scheideweg" - Warum es jetzt zu handeln gilt. Touristischer Wintereinbruch - Die neuen Kataloge sind da. Die Quadratur des Greises - Sensibel und lukrativ: Senioren als Zielgruppe. Die Reisemacher - Österreichs Veranstalter im Portrait. Unendliche Weiten - Insider-Tipps und touristische Neuheiten in Osteuropa und Russland.

Jede dieser Reportagen steht Ihnen unlimitiert und kostenfrei für jedwede Publizierung zur Verfügung - doch bitte nennen Sie stets als Quelle "FaktuM" (Mucha Verlag).

