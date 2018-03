OVE-Richtlinie R 6 Reihe erweitert: Blitz- und Überspannungsschutz für besondere bauliche Anlagen

Wien (OTS) - Das österreichische Blitzortungssystem ALDIS registriert jährlich zwischen 120.000 und 280.000 Blitze im gesamten Bundesgebiet. Diese Zahlen zeigen deutlich, wie notwendig Blitzschutz in Österreich ist. Die installationstechnischen Maßnahmen, um Personen und Gebäude vor den negativen Auswirkungen von Blitzschlägen weitgehend zu schützen, sind in der Normenreihe ÖVE/ÖNORM EN 62305 umfassend festgelegt, ergänzende Hinweise zum Blitz- und Überspannungsschutz sind in der OVE-Richtlinie R 6 Reihe enthalten.

Diese OVE-Richtlinie Reihe wurde mit 1. Juli 2013 um zusätzliche Informationen für besondere bauliche Anlagen im Sinne der Errichtungsbestimmungen erweitert. Darunter versteht man z. B. bauliche Anlagen für Menschenansammlungen (Zuschaueranlagen und Tribünen), bauliche Anlagen mit feuergefährdeten Bereichen (Gebäude mit weicher Bedachung), bauliche Anlagen über 28 m Höhe (Rauch- und Abgasfänge, Fernmeldetürme), Brücken, Krane auf Baustellen.

Die vorliegende OVE-Richtlinie R 6-3 wurde vom Technischen Komitee Blitzschutz des OVE erarbeitet und kann beim OVE (verkauf @ ove.at) bzw. online über den OVE-Webshop unter https://www.ove.at/webshop bestellt werden. Der Preis beträgt 36,00 Euro in gedruckter Form, als PDF 28,80 Euro, jeweils exkl. USt.

Aus OVE-Richtlinie R 6 Reihe sind auch die Teile 1 "Maßnahmen für fliegende Bauten" sowie 2-1 und 2-2 zum "Blitz- und Überspannungsschutz für Photovoltaikanlagen" erhältlich.

Über den OVE

Der Österreichische Verband für Elektrotechnik (OVE) repräsentiert alle Bereiche der Elektrotechnik und Informationstechnik und vertritt die Interessen seiner Mitglieder sowie der gesamten Branche auf nationaler und internationaler Ebene. Seine Kerngebiete sind die elektrotechnische Normung, die Zertifizierung, die Blitzortung und Blitzforschung sowie die fachliche Aus- und Weiterbildung. Der OVE ist der offizielle österreichische Vertreter bei IEC und CENELEC, den internationalen und europäischen Normungsorganisationen für die Elektrotechnik. Der OVE steht für die Förderung der Wissenschaft, die Vertretung des Berufsstandes des Elektrotechnikers und für die Sicherheit von elektrotechnischen Anwendungen. Die Aktivitäten seiner Fachgesellschaften dienen dem Erfahrungsaustausch, dem Aufbau von Expertennetzwerken und der Imagebildung.

