Rauch ad Darabos: Keine Ideen für die Zukunft, keine Inhalte für die Menschen!

SPÖ schürt Neiddebatte und Klassenkampf - Gusenbauer, Vranitzky, Klima, Androsch: Millionäre sitzen in der SPÖ

Wien, 2. Juli 2013 (ÖVP-PD) "Die Faymann-SPÖ bietet einen wirklich traurigen Anblick", sagt ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zu den heutigen Aussagen vom roten Zentralsekretär Darabos: "Sie hat keine Ideen für die Zukunft und schreit stattdessen nach neuen Belastungen und Faymann-Steuern. Statt Inhalten und Themen, die den Menschen wirklich unter den Nägeln brennen, kommen von den Roten nur leere Floskeln." Ihre Wahlplakate machen es deutlich: Die SPÖ verwaltet Österreich lediglich und will den Status Quo erhalten, während die ÖVP gestalten möchte. "'Wie gebe ich am schnellsten das Geld der Anderen aus!' scheint dabei das Credo der Sozialisten zu sein" so der ÖVP-Manager. Rauch kritisiert zudem die rote Augenauswischerei beim Anheizen der Neiddebatte. "Die SPÖ ist die Millionärspartei. Gusenbauer, Vranitzky, Klima und Androsch - die Superreichen sitzen bei der SPÖ!", stellt Rauch klar, und betont abschließend: "Es ist Zeit für neue Ideen statt populistischem Steinzeit-Sozialismus. Österreich braucht einen Bundeskanzler, der gestaltet statt verwaltet: das ist Michael Spindelegger. Dafür lohnt es sich in den nächsten Wochen und Monaten zu kämpfen. Weil Österreich nur dann gewinnt, wenn die ÖVP das Ruder in die Hand nimmt!"

