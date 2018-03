Haubner: OECD-Bericht verstärkt: Hände weg von neuen Steuern!

Unternehmer schaffen Arbeitsplätze, erwirtschaften Wachstum und sichern Wohlstand - Entlasten statt belasten - Starker Wirtschaftsstandort braucht starke Unternehmen

Wien, 02. Juli 2013 (OTS) - "Dass wir von der OECD so ein gutes Zeugnis ausgestellt bekommen, ist das Ergebnis effizienter Maßnahmen für Unternehmer, Staatsbudget und Standort. Wenn wir auch in Zukunft für unser hohes Wohlstandsniveau und für die geringe Einkommensungleichheit in Österreich gelobt werden wollen, müssen wir diesen eingeschlagenen Erfolgsweg weiter konsequent gehen! Der aktuelle Wirtschaftsbericht der OECD unterstreicht, was der Wirtschaftsbund stets betont: Hände weg von neuen Steuern!", stellt der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner, mit aller Deutlichkeit klar. ****

"Nicht die Politik schafft Arbeitsplätze, sondern die Unternehmer! Es sind die Betriebe, die im Rahmen der Dualen Lehrlingsausbildung die Fachkräfte von morgen ausbilden. Sie sind es, die unser Wachstum erwirtschaften und unseren Wohlstand sichern", verdeutlicht Haubner. Und abschließend: "'Entlasten statt belasten' muss daher unser Motto lauten. Denn ein starker Wirtschaftsstandort braucht starke Unternehmen und die besten Rahmenbedingungen für erfolgreiches Wirtschaften - neue Steuern und noch mehr Umverteilung gehören nicht zum Erfolgsrezept."

