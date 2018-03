Internationales Theaterfestival SCHÄXPIR 20. bis 30. Juni 2013 BILANZ und PREISTRÄGER JUNGWILD

"Die Spatzen pfeifen es von den Dächern, SCHÄXPIR 2013 erreicht fast 23.000 Menschen mit einem großartigen Programm!"

Linz (OTS) - Euphorische Reaktionen von BesucherInnen, begeistertes Fachpublikum und glückliche KünstlerInnen. So lässt sich SCHÄXPIR 2013 zusammenfassen. Angefangen bei den Vermittlungsangeboten, über das künstlerische Angebot bis hin zur Nightline war die siebte Ausgabe des internationalen Theaterfestivals für junges Publikum ausgesprochen erfolgreich.

Das Programm wurde von der oberösterreichischen Öffentlichkeit wieder begeistert angenommen, aber heuer haben insbesondere auch die internationalen BesucherInnen, die im Zuge des ASSITEJ Meeting Linz besucht haben, das Festival geprägt. Die Internationalität war nicht nur im Festivalzentrum im OÖ Kulturquartier erlebbar, sondern auch im ZuschauerInnenraum der einzelnen Vorstellungen.

Das Vorhaben dem Internationalen Theaterfestival SCHÄXPIR im Jahr 2013 noch mehr Gewicht zu geben ist somit voll aufgegangen. Das Fachpublikum war sowohl von der hohen künstlerischen Qualität überzeugt, als auch über die Gastfreundschaft, die ihm entgegengebracht wurde, begeistert.

Erneut kann SCHÄXPIR einen Anstieg der ZuschauerInnen verzeichnen. Bereits vor Beginn des Festivals waren Zweidrittel der aufgelegten Karten vorreserviert. Insgesamt können wir uns über eine Auslastung von 83 Prozent freuen.

Festivalleiterin Renate Plöchl freut sich besonders über die großartige Zusammenarbeit der verschiedenen Institutionen des Landes Oberösterreich. Angefangen beim OÖ Kulturquartier, über die Landesausstellung, dem Landestheater Linz, bis hin zum Schlossmuseum hat die Organisation perfekt ineinandergegriffen.

Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer hat vor dem Festival betont, SCHÄXPIR wird es so lange geben, solange das Publikum dieses Festival begeistert und zahlreich annimmt! Wir freuen uns auf SCHÄXPIR 2015!

DIE ZAHLEN - Besucherrekord bei SCHÄXPIR

Durch die Teilnahme hunderter Menschen aus der ganzen Welt am ASSITEJ International Meeting war heuer vor allem die Zahl der erwachsenen ZuschauerInnen für SCHÄXPIR außergewöhnlich hoch. Aber auch unser junges Publikum haben wir erreicht und so freuen wir uns über die stolze Zahl von 22.800 BesucherInnen. Das ist ein absoluter Rekord für das Internationale Theaterfestival SCHÄXPIR.

Die Theatervorstellungen waren zu 83 Prozent ausgelastet. Das ist eine Steigerung von knapp neun Prozent gegenüber dem letzten Festival 2011.

Auch die Teilnahme am Vermittlungsprogramm hat die Erwartungen übertroffen. Bereits vor Festivalbeginn haben unsere PädagogInnen mit 1.820 Kindern gearbeitet und mit allen Workshops während der Festivalzeit sind fast 3.500 junge Menschen dem Theater ein Stück näher gekommen.

JUNGWILD - Förderpreis für junges Theater

Das Internationalen Theaterfestivals SCHÄXPIR war heuer erstmals Austragungsort des österreichischen Nachwuchspreises für die Förderung der darstellenden Kunst für junges Publikum. Initiiert wurde Jungwild von den Festivals SCHÄXPIR (OÖ), szene bunte wähne (NÖ), spleen*graz (Stmk) und den Theaterhäusern DSCHUNGEL WIEN und TaO! Theater am Ortweinplatz Graz. Ziel ist es, junge Theaterschaffende zu fördern, die in Österreich auf allen Gebieten der darstellenden Kunst für Kinder und Jugendliche arbeiten.

Am 29. Juni 2013 haben elf Gruppen ihre Produktionen vor internationalen ExpertInnen im Theater des Kindes in Form von szenischen Skizzen präsentiert. Die Jury setzte sich aus den ASSITEJ Mitgliedern Vigdis Jakobsdottir (Theaterwissenschaftlerin, -schaffende und -pädagogin, Island), Stefan Fischer-Fels (Grips Theater Berlin) und Holger Schober (Autor, Schauspieler und Regisseur aus Wien) und diese entschied heuer das Preisgeld in der Höhe von 15.000 Euro zu gleichen Teilen auf die GewinnerInnen aufzuteilen.

Prämiert wurden die Gruppe theater.nuu und ihr Entwurf einer Performance MOON AWOOH zum Thema Mond für die Allerkleinsten, JAWUI entwickelt das Stück Also, ähm..hm zum Thema Tod für Kinder ab 6 Jahren und Katie ist weg der Gruppe Katie und Mai. Das Stück der jungen Autorin Katerina Cerná setzt sich mit dem Thema Migration für Menschen ab zwölf Jahren auseinander.

JAWUI

Also, ähm..hm / 6+

Konzept, Bühne: Bernadette Laimbauer, Thomas Weilharter / Regie:

Thomas Weilharter

DarstellerInnen: Isabella Jeschke, Bernadette Laimbauer, Christian Rajchl / Musik: Jean Philipp Oliver Viol

Katie und Mai

Katie ist weg / 12+

Konzept: Katerina Cerná, Edi Haberl / Regie, Bühne: Edi Haberl / Autorin: Katerina Cerná

Darstellerinnen: Tanja Schnalzer, Anna Wagner / Musik: Katerina Cerná

theater.nuu

MOON AWOOH / 1,5+

Konzept, Regie, Bühne: Sarah Gaderer, Laura-Lee Röckendorfer / Performance und Entwicklung: Sarah Gaderer, Laura-Lee Röckendorfer, Laura Nöbauer / Kostüme: Jana Kilbertus / Musik: Johanna Schmidt, Laura Nöbauer

