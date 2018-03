SP-Schicker zu Strache: Einzig Positives - Jede Frau mehr auf der Liste bedeutet einen schlagenden Burschenschaftler weniger

Wien (OTS/SPW-K) - "Das einzig Positive an Straches heute präsentierter Landesliste zur Nationalratswahl: Es finden sich doch auch Frauen darauf. Jede weibliche Kandidatin mehr bedeutet immerhin einen schlagenden Burschenschaftler weniger", so der Wiener SP-Klubchef Rudi Schicker heute in einer knappen Reaktion. "Auf die grundsätzliche Ausländerfeindlichkeit des freiheitlichen Wahlkampfs wird das aber sicher auch keinen Einfluss haben."

