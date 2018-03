Darabos ad ÖVP-Klubtagung: Zick-Zack-Kurs qualifiziert Spindelegger nicht für höhere Weihen

"ÖVP ist Partei der Millionäre"

Wien (OTS/SK) - Als "entbehrliche Sonntagsreden ohne jeglichen Neuigkeitswert" kritisiert SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos die Auftritte der ÖVP-Spitze im Zuge ihrer Klubtagung. "Die eklatante Durchsetzungs- und Führungsschwäche Spindeleggers ist heute einmal mehr offensichtlich geworden. 2025 oder 2018 - bis wann Spindelegger die von ihm genannte völlig willkürliche Zahl an Arbeitsplätzen schaffen möchte und vor allem mit welchen Maßnahmen, ist er schon wieder schuldig geblieben", so Darabos gegenüber dem SPÖ-Pressdienst. Der "Zick-Zack-Kurs des Vizekanzlers" bei allen wichtigen Themen -vom Lehrerdienstrecht, bis hin zum Golan-Abzug und der Zweckwidmung der Wohnbauförderung - qualifiziere diesen mit Sicherheit nicht für höhere Weihen. "Das macht den Unterschied aus: Während der ÖVP-Chef über Arbeitsplätze spricht, hat Werner Faymann in der Regierung ein Konjunkturpaket durchgesetzt, das alleine in der Baubranche für rund 60.000 zusätzliche Arbeitsplätze sorgen wird." ****

Weiters kritisiert Darabos, dass die ÖVP zwar gerne über Arbeitnehmer spreche, sämtliche Forderungen aber ausschließlich Konzernen, Banken und Superreichen zugute kämen. "Die ÖVP ist und bleibt die Partei der Millionäre", betonte der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. Dass die Volkspartei überdies aktuell darauf setze, sich als oppositionelle Kraft zu gerieren und scharfe Töne gegen Regierungskollegen anschlage, sei "einer Regierungspartei unwürdig". (Schluss) mo

