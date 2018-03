"Licht ins Dunkel"-Staffel belegt beim 15. IRONMAN AUSTRIA Platz zwei

Christian Clerici, Martin Ferdiny und Co. dürfen nach neuneinhalb Stunden aufs Siegertreppchen

Wien (OTS) - Bei 25 Grad Celsius und idealen Wetterbedingungen stellte sich das ORF-"Licht ins Dunkel"-Team - mit Staffelteam sowie Einzelathleten - am vergangenen Wochenende, Sonntag, dem 30. Juni 2013, bereits zum dritten Mal den Strapazen und Herausforderungen des IRONMAN AUSTRIA in Kärnten. Das Motto "To win is to finish" galt natürlich auch für das "Licht ins Dunkel"-Team bei der insgesamt 15. Austragung des IRONMAN AUSTRIA rund um den Wörthersee.

Darüber hinaus kamen 100.000 Euro Spenden - dank dem Veranstalter des IRONMAN AUSTRIA sowie durch zahlreiche Sponsoren - für die Aktion "Licht ins Dunkel" zusammen, was Sissy Mayerhoffer, Leiterin des ORF-Humanitarian-Broadcasting, nach dem erfolgreichen IRONMAN-Wochenende in Kärnten, besonders freute.

An den Start gingen insgesamt 2.647 Athleten. Der deutsche Triathlon-Superstar Andreas Raelert gewann den 15. IRONMAN AUSTRIA mit einer starken Zeit von 7:59:51 Stunden. Bester Österreicher wurde Georg Swoboda als Siebenter in einer Zeit von 8:27:25 Stunden.

Um Bewusstsein für die Aktion "Licht ins Dunkel" zu schaffen, stellten sich heuer sechs Einzelstarter und vier Staffelteams mit je fünf Sportlerinnen und Sportlern aus den verschiedensten beruflichen Bereichen der sportlichen Challenge: Reinhold Garnitschnig - der bisher keine IRONMAN AUSTRIA Veranstaltung ausgelassen hat - konnte in seiner Altersklasse den 2. Platz belegen und sich somit auch einen Startplatz beim Ironman Hawaii sichern. Das Staffel-Team mit Claudia Ronacher, Dietmar Melmer, Mike Diwald, Christian Clerici, Thomas Rossmann und Martin Ferdiny erreichte mit einer Zeit von 9:30:23 den 2. Platz.

ORF eins brachte am Sonntag, dem 30. Juni, um 18.00 Uhr in der Sendung "Sport am Sonntag" eine sechzigminütige Zusammenfassung des IRONMAN AUSTRIA 2013, die am 7. Juli um 20.45 Uhr in ORF SPORT + wiederholt wird.

Zu sehen ist die Sendung auch sieben Tage in der ORF-TVthek auf http://TVthek.ORF.at.

