Regner - Europäische Stiftungen: Gemeinnützigkeit muss garantiert sein

Bericht mit großer Mehrheit angenommen - EU-Parlament will Stärkung des Gläubigerschutzes und Einheit von Satzungs- und Verwaltungssitz

Wien (OTS/SK) - Heute, Dienstag, wurde im Europäischen Parlament in Straßburg mit großer Mehrheit der Zwischenbericht der SPÖ-EU-Abgeordneten Evelyn Regner über das Statut der Europäischen Stiftung angenommen. "Mir war es ein vorrangiges Anliegen, das Element der Gemeinnützigkeit zu stärken. Im Gegensatz zu Österreich, wo Privatstiftungen zugelassen sind, wird die Europäische Stiftung ausschließlich dem Gemeinwohl dienen. Es gibt einen umfangreichen Katalog an Stiftungszwecken, die von humanitärer Hilfe, Sozialfürsorge und Armutsprävention, Bürger- und Menschenrechte, Schutz von Kindern, Jugendlichen und alten Menschen bis hin zum Tierschutz reichen", hält die Europaparlamentarierin fest. ****

Mit der Europäischen Stiftung wird es nun möglich, einen gemeinnützigen Zweck grenzüberschreitend zu erfüllen. "Bisher war es nur über komplizierte Strukturen möglich, in zwei oder mehr Mitgliedsländern mit Stiftungen zu agieren. Daher ist die neue Rechtsform ein Fortschritt, denn so wird es möglich, etwa europäische Projekte zu unterstützen, von denen mehrere Mitgliedstaaten profitieren", bemerkt Regner. Sie denkt dabei etwa an Umweltschutz oder Umweltkatastrophen, etwa die Überschwemmungen, die neben Österreich auch viele Nachbarländer betrafen. "Gleichzeitig ist dieses grenzüberschreitende Element auch Grundvoraussetzung, jede EU-Stiftung muss während ihrer Lebensdauer in mindestens zwei EU-Staaten ihre Tätigkeit entfalten. Dies natürlich alles unter guter Kontrolle von den Aufsichtsbehörden in den Mitgliedstaaten", sagt Regner.

Wichtig ist der SPÖ-Politikerin auch die Einheit von Verwaltungs- und Satzungssitz, sie hofft, dass der Rat ihre Vorschläge aufnimmt. "Nur so kann eine effektive Aufsicht gewährleistet werden und mögliche Steuerumgehungen durch Gründung von Briefkasten-Stiftungen vorgebeugt werden. Die Frage der Besteuerung ist alleinige Kompetenz des Rates und der Hauptgrund, warum die Mitgliedstaaten bisher zu keiner Einigung gelangt sind", erklärt Regner.

Ebenso müsse bei den Europäischen Stiftungen darauf geachtet werden, dass es zu keinen Interessenskonflikten komme. Regner schlägt eine Bestimmung vor, die unterbindet, dass Familienmitglieder des Stifters die Mehrheit in den Leitungsorganen stellen dürfe. Darüber hinaus darf es, entsprechend Regners Bericht, keine übermäßigen Entschädigungen oder Vergütungen von Ausgaben geben, die nicht dem gemeinnützigen Zweck dienen.

Die EU-Abgeordnete plädiert auch für eine Stärkung des Gläubigerschutzes, deshalb müsse das Mindestvermögen in der Stiftung die gesamte Lebensdauer der Stiftung beibehalten werden. Um den Arbeitnehmerschutz zu wahren, wird in Regners Bericht die Wichtigkeit der Einrichtung eines Europäischen Betriebsrates festgehalten und man spricht sich dafür aus, dass die Beteiligung an den Gremien der EU-Stiftung entsprechend der Regeln zur Europäischen Aktiengesellschaft erfolgen soll. Dies solle auch für die zahlreichen Freiwilligen gelten, die in gemeinnützigen Stiftungen üblicherweise tätig sind. "Viele Freiwillige engagieren sich auch in der Hoffnung auf eine feste Arbeitsstelle in der Stiftung. Deshalb haben sie genauso das Recht, über Änderungen rechtzeitig informiert zu werden", bemerkt die Europaparlamentarierin.

Regner fordert nun den Rat auf, die Fortschritte bei der Europäischen Stiftung nicht länger zu blockieren. "Es wäre erfreulich, wenn es gelingt, noch in der laufenden Legislaturperiode eine Einigung zu erzielen", bemerkt die stv. Vorsitzende des Rechtsausschusses. (Schluss) ps/mp

