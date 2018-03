Gelsen: Lichtfallen sind zwecklos

"die umweltberatung" rät von Insektenvernichterlampen ab

Wien (OTS) - Die Lichtfallen sollten eigentlich Gelsen töten, aber die lachen sich nur ins Fäustchen. Denn in den Insektenvernichtungslampen sind laut einer Untersuchung des Naturschutzbundes Deutschland nur 1,4 Prozent der getöteten Insekten Gelsen, die restlichen 98,6 Prozent sind großteils harmlose Zweiflügler und Nachtfalter! "die umweltberatung" rät daher vom Einsatz solcher Lampen ab.

Im Versuch des Naturschutzbundes Deutschland wurde auf einem Balkon in Bonn eine Lichtfalle aufgestellt. In 10 Tagen gingen 3.742 Insekten verschiedenster Arten in die Falle. Davon waren nur 1,4 Prozent Stechmücken, das sind 5 Gelsen pro Tag! "Insektenvernichterlampen töten hauptsächlich andere Insekten wie zum Beispiel Nachtfalter. "die umweltberatung" rät vom Einsatz dieser Geräte ab, auch weil rund 800 Nachfalterarten auf der roten Liste der gefährdeten Tierarten stehen", warnt Mag.a Manuela Lanzinger von "die umweltberatung".

Alternativen zur Abwehr von Gelsen

"In Haus und Wohnung ist die mechanische Abwehr von Gelsen durch Insektengitter am einfachsten und effizientesten. Lassen sich keine Gitter montieren, dann hilft wie beim Urlaub in fernen Landen ein Moskitonetz über dem Bett", erklärt Umweltberaterin DIin Ingrid Tributsch.

Wichtig für GartenbesitzerInnen: Regentonnen sind wahre Gelsenbrutstätten - sie sollten abgedeckt werden, damit sich darin keine Gelsenlarven entwickeln können.

Im Freien ist es ratsam, lange Kleidung zu tragen, die nicht eng anliegt. Ätherische Öle in Bioqualität, zum Beispiel Lavendel, Eukalyptus oder Salbei, in eine Körperlotion gemischt wehren Gelsen ab. Wer auf ätherische Öle empfindlich reagiert, sollte sie nicht auf die Haut auftragen. Es gibt spezielle Armbänder zur Gelsenabwehr, die ein Plättchen mit ätherischen Ölen enthalten, das nicht direkt auf der Haut aufliegt.

Information

Das Infoblatt "Gelsen" informiert über die Gelsenabwehr und über die Behandlung von Gelsenstichen mit natürlichen Mitteln. Kostenloser Download des Infoblattes auf der Website von "die umweltberatung":

www.umweltberatung.at.

"die umweltberatung" Wien ist eine Einrichtung der VHS Wien, basisfinanziert von der Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22.

