Faymann zu OECD-Länderberichtbericht: Österreich hat bei der Bekämpfung der Krise richtig gehandelt

Bericht bewertet nicht nur ökonomischen Daten, sondern auch die Lebensqualität der Menschen

Wien (OTS/SK) - Die Regierung Faymann hat Österreich gut durch die Krise gebracht. Das zeigt der aktuelle Länderbericht der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der Österreich ein gutes Zeugnis ausstellt. Dieser wurde heute, Dienstag, in einer gemeinsamen Pressekonferenz von OECD-Generalsekretär Angel Gurria und Bundeskanzler Werner Faymann vorgestellt. "Die anerkennenden Berichte der OECD zeigen, dass Österreich mit seiner starken Sozialpartnerschaft und mit seiner ausgewogenen Einstellung auch in schwierigen Zeiten zu investieren und nicht einen reinen Sparkurs zu verfolgen, richtig auf die Krise reagiert hat", erklärte Faymann. Diese soziale Dimension stelle auch die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg dar. ****

Österreich wurde zum ersten Mal in einem "Better Life"-Index der nicht nur die harten wirtschaftlichen und ökonomischen Daten sondern auch die Lebensqualität der Menschen eines Landes erfasst, bewertet. Dieser Weg der Bewertung gehe weg von reiner Statistik und zeige ein umfassendes Bild eines Landes und seiner Bevölkerung, so Faymann. Österreich nehme in den Bereichen Wachstum, niedrige Arbeitslosenzahlen und Lebensqualität eine europäische Spitzenposition ein. "Diese gemeinsame und positive Lebensweise ist auch Vorbild in der politischen Diskussion in Europa", so Faymann und verwies auf die morgen stattfindenden Konferenz zu Jugendbeschäftigung in Berlin.

Ziel sei es nun, diese gemeinsamen Errungenschaften auch weiter abzusichern und Österreich für die neuen globalen Herausforderungen zu rüsten. Daher sorgen wir weiter für eine ausgewogene Konsolidierung und Investitionen in zentrale Bereiche wie Bildung und Gesundheit, so Faymann. (Schluss) mis/sn

