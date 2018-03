Falter: Neue Vorwürfe gegen Justizministerium.

Interne Justizakten offenbaren schwere Missstände im Jugendvollzug/ Beamtin schlug früh Alarm

Wien (OTS) - Die Wiener Wochenzeitung Falter enthüllt in ihrer morgen Mittwoch erscheinenden Ausgabe interne Justizakten aus dem Justizministerium. Die Dokumente zeigen, dass die Spitzen des Ministeriums seit mehr als vier Jahren von besorgten Beamten über schwerste Missstände im Jugenddepartment der Justizanstalt Josefstadt informiert werden.

Nicht nur die externen Experten des Anti-Folter-Komitee des Europarats oder die Volksanwaltschaft, auch die eigenen Beamten berichten in vertraulichen Aktenvermerken von Gewalt und sexuellen Übergriffen.

"Betrifft: Jugendvollzug Josefstadt" steht etwa über einer Akte des Justizministeriums aus dem Jahr 2009. "Auftragsgemäß" fasste die Leiterin der Wiener Jugendgerichtshilfe, Christa Wagner-Hütter, darin die Ergebnisse einer der vielen internen Besprechungen zusammen. Ihr Schreiben ging an Spitzenbeamte der Vollzugsdirektion.

In dem Dokument werden die Missstände, die der Falter vergangene Woche enthüllte, de facto intern prophezeit. Der Nachtdienst beginne unter der Woche um 15 Uhr, an Sonn- und Feiertagen bereits um 13 Uhr, ebenso an manchen Freitagen. Bis zu 18 Stunden seien die Zellen geschlossen. Die Jugendlichen kämen auf "blöde Ideen", die "des Öfteren in sadistischen Handlungen gipfeln", so die Leiterin der Jugendgerichtshilfe.

Jugendliche Häftlinge würden, "sehr authentisch über ihre durch Mitinsassen erlittenen, psychischen, physischen und sexuellen Misshandlungen, die sich vorwiegend im Nachdienst (ab 15 Uhr) und zum Wochenende ereignet haben" erzählen, so Wagner-Hütter. Und weiter:

"Jugendliche, die zu Dritt oder zu Viert in Hafträumen untergebracht sind, seien besonders gefährdet".

Die Missstände wurden offenbar nicht behoben, wie auch Experten auf der vor kurzem stattgefundenen "Justizärzte-Tagung" in Alt Aussee erklärten. Ein Arzt, der im Jugenddepartement der Josefstadt ordiniert, berichtete der erstaunten Fachwelt, dass Jugendliche an manchen Tagen 23 Stunden ohne Betreuung eingesperrt werden.

Bei einem Hintergrundgespräch vergangene Woche erklärte Beatrix Karl, dass sie von den schriftlich dokumentierten Vorwürfen der eigenen Beamtenschaft noch nichts gehört habe.

