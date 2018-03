Karas über Tumpel-Gugerell: Tolle Personalentscheidung

EU-Parlamentsvizepräsident gratuliert Österreicherin als Vorsitzende der Eurobonds-Arbeitsgruppe

Straßburg, 02. Juli 2013 (OTS) "Die Entscheidung für Gertrude Tumpel-Gugerell als Vorsitzende der neuen Eurobonds-Arbeitsgruppe ist eine tolle Personalentscheidung. Das hohe Vertrauen, das in sie gesetzt wird, hat sie sich hart erarbeitet. Ich gratuliere ihr und erwarte einen intensiven Dialog der Arbeitsgruppe mit dem Europäischen Parlament", so der Vizepräsident des EU-Parlaments, Othmar Karas heute in Straßburg. ****

Die neue Arbeitsgruppe wird im Auftrag der EU-Kommission Vor-und Nachteile von Eurobonds untersuchen und alle Auswirkungen von gemeinschaftlicher Schuldenausgabe prüfen.

