37. Tage der deutschsprachigen Literatur vom 3. bis 7. Juli auf 3sat

Zum 25. Mal überträgt 3sat Lesungen, Diskussionen und Preisverleihung live

Wien (OTS) - 14 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz lesen bei den 37. Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt vom 4. bis 6. Juli 2013 aus unveröffentlichten Texten, bevor die sieben Wettbewerbsjuror/innen am Sonntag, dem 7. Juli, über die Vergabe des Ingeborg-Bachmann-Preises entscheiden. 3sat überträgt zum 25. Mal alle Lesungen und Diskussionen sowie die Preisverleihung live. Durch den Wettbewerb führen Christian Ankowitsch und Cécile Schortmann. Die Klagenfurter Rede zur Literatur hält dieses Jahr der Schriftsteller Michael Köhlmeier. Die Tage der deutschsprachigen Literatur sind eine Veranstaltungsreihe des ORF-Landesstudios Kärnten und der Landeshauptstadt Klagenfurt in Zusammenarbeit mit 3sat und mit Unterstützung vom Land Kärnten, der BKS Bank und der Kelag.

Der Ingeborg-Bachmann-Preis 2013 wird von der Landeshauptstadt Klagenfurt gestiftet und ist mit 25.000 Euro dotiert. Neben dem Ingeborg-Bachmann-Preis werden bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur folgende Auszeichnungen vergeben: der Kelag-Preis in der Höhe von 10.000 Euro, der mit 7.500 Euro dotierte 3sat-Preis, der BKS-Bank-Publikumspreis (7.000 Euro) und der Ernst-Willner-Preis (5.000 Euro).

Tage der deutschsprachigen Literatur 2013 auf 3sat und im ORF

3sat berichtet ab Mittwoch, dem 3. Juli, täglich in der "Kulturzeit" über die 37. Tage der deutschsprachigen Literatur. Die Live-Übertragung der Lesungen und Diskussionen im ORF-Theater Klagenfurt stehen am Donnerstag, dem 4., und Freitag, dem 5. Juli, von 10.15 bis 15.00 Uhr auf dem Programm. Am Samstag, dem 6. Juli, ist 3sat von 9.35 bis 14.00 Uhr live auf Sendung. Die Preisverleihung zeigt 3sat am Sonntag, dem 7. Juli, von 11.00 bis 12.00 Uhr. Zusätzlich bringt 3sat in den Mittagspausen der Lesetage Literaturgespräche mit den Schriftstellern Peter Handke (4. Juli) und Adolf Muschg (5. Juli).

Tägliche Berichterstattung bieten "Kärnten heute" (1. bis 7. Juli), Radio Kärnten (1. bis 8. Juli), Ö1 (4. bis 8. Juli) und FM4 (4. bis 7. Juli). ORF III Kultur und Information - "Kultur Heute" zeigt vom 3. bis 7. Juli Berichte und Zusammenfassungen der Lesetage sowie Studiogespräche mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern und Jurymitgliedern. Der oder die frisch gekürte Bachmann-Preisträger/in 2013 wird am Montag, dem 8. Juli, im ORF-Literaturmagazin "les.art" um 23.00 Uhr in ORF 2 im "Kulturmontag" zu Gast sein.

Das ORF-Landesstudio Kärnten bietet unter http://bachmannpreis.eu eine umfassende Berichterstattung, die Dokumentation der Lesungen und Diskussionen sowie einen Live-Stream an.

14 Autorinnen und Autoren lesen aus unveröffentlichten Prosatexten

Der Beurteilung der Jury stellen sich in diesem Jahr: Larissa Boehning (D), Hannah Dübgen (D), Roman Ehrlich (D), Verena Güntner (D), Heinz Helle (D/CH), Nadine Kegele (A), Benjamin Maack (D), Nikola Anne Mehlhorn (D), Joachim Meyerhoff (D), Anousch Mueller (D), Katja Petrowskaja (D), Zé do Rock (D/BRA), Philipp Schönthaler (D) und Cordula Simon (A).

Unter dem Vorsitz des deutschen Schriftstellers Burkhard Spinnen werden Meike Fessmann (D), Paul Jandl (A), Hildegard Elisabeth Keller (USA/CH), Daniela Strigl (A), Hubert Winkels (D) und erstmals Juri Steiner (CH) über die 14 eingereichten Texte diskutierten.

pingeb.org: Bachmann-Texte im öffentlichen Raum

Vom 1. bis 14. Juli steht das Projekt pingeb.org ganz im Zeichen der Tage der deutschsprachigen Literatur. Sobald die Lesungen zum Bewerb beginnen, sind die Texte und die folgenden Diskussionen am Smartphone. Mit Hilfe von 130 knallgelben Stickern im öffentlichen Raum und ihren Smartphones können Interessierte die Kunstschaffenden ihrer Stadt kennenlernen. Zu den Stickern führen eine Karte auf der Website sowie kostenlose Smartphone-Apps für iPhone und Android.

Alle aktuellen Informationen zu den 37. Tagen der deutschsprachigen Literatur sind unter http://bachmannpreis.eu abrufbar.

