H.P. Martin: Neues EU-Beamten-Statut bleibt unfassbarer Privilegien-Topf

Privilegien-Topf

Straßburg (OTS) - Soeben wurde im Europäischen Parlament das neue EU-Beamtenstatut mit 522-Ja-Stimmen(bei 150 Nein-Stimmen und 39 Enthaltungen) angenommen.

Dabei kommt es im Vergleich zu den bisherigen Regelungen zu einigen Einsparungen. So steigt die Wochenarbeitszeit endlich von 37,5 auf 40 Stunden und das Pensionsalter von 63 auf 65 Jahre.

Der unabhängige EU-Abgeordnete Hans-Peter Martin aus Österreich erklärt dazu: "Auch das neue Statut besteht aber weiterhin aus einem unfassbaren Privilegien-Topf. Wer älter als 45 Jahre ist, darf auch weiterhin wie zuvor in Pension gehen, auch ein bequemer Vorruhestand ist bereits mit 58 Jahren möglich. Das Einstiegsgehalt eines EU-Beamten liegt weiterhin bei 2654 Euro brutto, das Spitzengehalt bei 18370 Euro plus unzählige Zulagen. Außerdem gilt das neue Statut bis zum 31. Dezember 2023, das heißt, die Fülle an verbliebenen Privilegien ist erst einmal für weitere zehn Jahre in Stein gemeißelt. Da hat sich die EU-Elite wieder selbst geschont."

Hinweis: Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen liegen in der alleinigen Verantwortung der jeweiligen Verfasser und geben nicht unbedingt den offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments wieder.

