FPÖ-LPO Ragger: Budget 2013 wird zum Triple A der Links-Koalition

Armut, Angst und Arbeitslosigkeit - wirtschaftspolitische Bankrotterklärung - Statt Konjunkturbelebung stehen massive Kürzungen ins Haus

Klagenfurt (OTS) - Im Anschluss an die heutige Regierungssitzung fragt sich der freiheitliche Landesparteiobmann LR Mag. Christian Ragger was die Links-Koalition nun wirklich für das Land erreichen will? "Das von der SPÖ-Finanzreferentin Dr. Gabriele Schaunig-Kandut vorgelegte Budget ist eine wirtschaftspolitische Bankrotterklärung der Links-Koalition. Es lässt nicht nur jegliche Maßnahmen für die Ankurbelung der Wirtschaft vermissen, sondern glänzt auch durch massive Kürzungen des Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds und des Wohnbaus", betont Ragger.

Alleine die Gemeinden haben im Sozialbereich mit Mehrkosten von rund 22 Millionen Euro zu rechnen. Im Sozialbereich explodieren die Kosten innerhalb eines Jahres von 253 auf 270 Millionen Euro. Die Spitalsreferentin LHStv. Dr. Beate Prettner habe auch bis zum heutigen Tage nicht erwähnt, welche Einsparungen im Kärntner Gesundheitswesen erfolgen werden, zumal die Bundeszielsteuerungskommission dem Land Kärnten 144,5 Millionen Einsparungen bis zum Jahr 2016 abverlangt. Gleichzeitig werde das "Gesundheitsland" von Landeshauptmann Peter Kaiser mit einem Budget von knapp 800.000 Euro aufgewertet und LHStv. Beate Prettner reserviere sich 8.000 Euro für "Kunst im Büro Prettner". Der Drang nach Eigenvermarktung werde auch daran sichtbar, dass das Frauenreferat eine neue Broschüre auflegt (Kostenpunkt 40.000 Euro) und sich die Links-Koalition rund eine Million Euro für die Präventionsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Gesundheitsreformgesetz reserviere.

Auch beim Thema günstige Mieten glänzt die SPÖ durch Abwesenheit und Ahnungslosigkeit. "In einer Zeit, in der die Kärntner Bauwirtschaft aufgrund der dramatisch hohen Arbeitslosenzahlen dringend Aufträge notwendig hätte, wurden heute wiederum lediglich neun Wohneinheiten freigegeben. Vom Grundsatzbeschluss von 851 Wohneinheiten wurden mit heutigem Tage erst 110 geöffnet", unterstreicht Ragger. Dies bedeute ein Umsatzminus von 50 Millionen Euro für die Bauwirtschaft.

Angesichts dieses Stillstandes seitens der Koalitions-Regierung erneuern die Freiheitlichen ihre Forderung nach entsprechenden Sofortmaßnahmen. "Wir fordern ein zinsloses Darlehen für Subunternehmer der Alpine-Pleite (finanzierbar aus der Kärntner Sanierungsgesellschaft), Überbrückung der Arbeitnehmer durch Öffnung des Topfes für Hilfe in besonderen Lebenslagen sowie sofortige Freigabe der Wohneinheiten", unterstreicht Ragger. Hier müsse ein Drittel Anzahlung erfolgen, sodass die Liquidität bei den Bauunternehmen sichergestellt ist. Auch müsse die Holzwirtschaft in Kärnten unterstützt werden. Um eine Nachhaltigkeit für die Beschäftigung im Bausektor zu erreichen und einen starken Wirtschaftsimpuls für Oberkärnten zu setzen, denkt der freiheitliche Landesparteiobmann darüber nach dem Bauvorhaben Reißeck II Plus sowie dem CARGO Terminal Villach, mit einer Investitionssumme von 80 Millionen, den Vorzug zu geben.

Abschließend fragt sich Ragger wie es nun mit der Konjunktur weitergehen solle, wenn das reale BIP-Wachstum mit 0,8 Prozent und Konsumwachstum von 0,5 Prozent bei einer Inflationsrate von 2,1 Prozent für 2014 mehr als katastrophal darstellt. "Die Regierung hätte mit der Auflösung der Tilgungsreserve in Höhe von 136 Millionen Euro die Möglichkeit gehabt, ein positives Budget darzustellen. Stattdessen erhöht sich die Nettoneuverschuldung um 25 Millionen auf 127 Millionen Euro. Mit dieser Entwicklung kann der Stabilitätspakt nicht eingehalten und das Nulldefizit nicht erreicht werden. Es ist Zeit die Parteipolitik hinten anzustellen", so Ragger.

