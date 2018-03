Dr. Peter Braumüller erneut in das Management Board der europäischen Versicherungsaufsichtsbehörde EIOPA gewählt

Wien (OTS) - Dr. Peter Braumüller, Bereichsleiter für Versicherungs-und Pensionskassenaufsicht der Österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA, ist erneut in das Management Board der "Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die Betriebliche Altersversorgung" (European Insurance and Occupational Pensions Authority - EIOPA) gewählt worden. Er gehört dem EIOPA-Verwaltungsrat somit für weitere zweieinhalb Jahre an.

Das Management Board hat zu gewährleisten, dass die EIOPA die ihr zugewiesenen Aufgaben erfüllt. Organisatorisch obliegen ihm unter anderem die Verantwortung über Haushalt, Personal und Arbeitsprogramm. Das Board besteht aus dem EIOPA-Vorsitzenden Gabriel Bernardino und weiteren sechs Mitgliedern, die vom Rat der Aufseher (Board of Supervisors - BoS) gewählt werden. Neben Braumüller sind das Jan Parner (Dänemark), Felix Hufeld (Deutschland), Sergej Simoniti (Slowenien), Danièle Nouy (Frankreich) und Julian Adams (Vereinigtes Königreich).

Rückfragen & Kontakt:

Klaus Grubelnik (FMA-Mediensprecher)

Tel.: +43/(0)1/24959-5106

Mobil: +43/(0)676/882 49 516