Neue Solar-Kraftwerke für BürgerInnen

Wien (OTS) - Das Votum der Wienerinnen und Wiener im März 2013 war eindeutig: Über 67 Prozent sprachen sich dafür aus, weitere erneuerbare Energieprojekte nach dem Vorbild der BürgerInnen-Solarkraftwerke zu entwickeln. "Die Stadt Wien nimmt das Ergebnis der Wiener Volksbefragung ernst und setzt auch weiterhin auf das erfolgreiche Modell der BürgerInnen-Solarkraftwerke. Damit können alle Wienerinnen und Wiener, die nicht selbst über die Nutzung ihrer Dachflächen verfügen können, auch weiterhin ihren persönlichen Beitrag zum Ausbau einer nachhaltigen Stromversorgung für unsere Stadt leisten", so die für Wien Energie verantwortliche Vizebürgermeisterin Renate Brauner. Wien Energie startet bereits im Juli den Bau des fünften Solarkraftwerks auf den Dachflächen von Wien Mitte. Damit kommen zu den 7.880 Paneelen, die bereits jetzt Strom für rund 800 Haushalte produzieren, weitere 1.800 Paneele dazu, die Strom für 160 Haushalte erzeugen werden.

"Der Solarboom ist in Wien angekommen. Wiens BürgerInnen-Solarkraftwerke sind ein wichtiger Teil dieser Erfolgsstory. Und sie sind sogar ein österreichweiter Exportschlager. Seit Wien diesen Weg gegangen ist, gibt es immer mehr Initiativen in ganz Österreich, die sich unser Modell zum Vorbild nehmen. Das wird uns weiterhin ein großer Ansporn sein, die Innovation im Bereich Erneuerbare Energien voranzutreiben, um eine aktive Rolle bei der Energiewende zu spielen", ergänzt Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou. Ab 950 Euro ist man dabei - bei einer garantierten jährlichen Vergütung von 3,1 Prozent.

Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien bis 2030 auf 50 Prozent

"Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung bis 2030 auf 50 Prozent zu erhöhen. Ein wichtiger Beitrag dazu ist unsere Solar-Initiative", erklärt Wien Energie Geschäftsführerin Susanna Zapreva. Die letztjährige Initiative mit den vier BürgerInnen-Solarkraftwerken wurde von den Wien Energie-KundInnen dabei sehr gut angenommen. "Aus diesem Grund verdoppeln wir die Anzahl und planen auch im heurigen Jahr 2.000 Kilowattpeak Leistung zu installieren und damit weitere 800 Haushalte in Wien mit Strom aus Photovoltaik zu versorgen", so Zapreva weiter. Das BürgerInnen-Solarkraftwerk in Wien Mitte produziert Ökostrom in einem stark verbauten Umfeld. Damit werden Übertragungsverluste minimiert und die Abhängigkeit von Stromimporten reduziert.

Beteiligung für alle möglich

Durch diese Initiative erhalten insbesondere jene Bürgerinnen und Bürger, die kein eigenes Haus besitzen, die Möglichkeit, durch eine Beteiligung am Ausbau der Erneuerbaren Energien aktiv mitzuwirken. Denn insbesondere in einer Großstadt wie Wien, in der 80 Prozent der Bevölkerung in Miete leben, ist die Errichtung einer eigenen Ökostrom-Anlage nicht immer möglich.

Wirtschaftlichkeit: Garantierte 3,1 Prozent Vergütung

Das Beteiligungsmodell von Wien Energie ist einfach und garantiert den Wienerinnen und Wienern Sicherheit, da die Errichtung der BürgerInnen-Solarkraftwerke vorangetrieben wird. Wesentlich dabei ist: Die Wirtschaftlichkeit ist die Grundlage des Erfolgs des BürgerInnen-Solarkraftwerks für die Smart City Wien.

Der Ausbau von Photovoltaikanlagen ist in Städten europaweit noch relativ gering. Die rechtliche Situation bei Mietverhältnissen ist eines der Hindernisse für einen flächendeckenden Roll-out der Solarkraft. Wien Energie nimmt hier mit dem BürgerInnen-Solarkraftwerk eine Vorreiterrolle ein. Es ist ein weiterer Schritt für eine nachhaltige Entwicklung für die bereits jetzt smarteste City der Welt: die Nutzung von erneuerbarer Energie zur Strom- und Wärmeerzeugung. Das Marktpotenzial ist enorm: Rund 1,7 Millionen Menschen leben in Wien und jährlich kommen bis zu 15.000 neue Wienerinnen und Wiener dazu. Jede/r Einzelne kann zum/r ÖkopionierIn werden, in dem er/sie sich bei einem BürgerInnen-Solarkraftwerk von Wien Energie beteiligt.

BürgerInnen-Solarkraftwerk Wien Mitte

Leistung: 450 Kilowattpeak (kWp)

Aufständerungssystem: Aufdach-Montage

Dachfläche: rund 9.000 m2

Anzahl der Module: 1800

Modulfläche: ca. 3100 m2

Jährliche Produktion: ca. 400 Megawattstunden (MWh)

Versorgung: Ökostrom für rund 160 Haushalte pro Jahr CO2-Einsparung: 160 Tonnen CO2

Eröffnung: Herbst 2013

Das Beteiligungsmodell im Detail:

Über die Internetseite www.buergersolarkraftwerk.at oder unter der Telefonnummer: 0810 610 803 kann jede Bürgerin, jeder Bürger sich bis zu maximal zehn Photovoltaik-Module, auch Paneele genannt, sichern. Ein Paneel kostet 950 Euro. Mit Einzahlung des Erlagscheins, der per Post zugestellt wird, tritt der Vertrag mit Wien Energie in Kraft. Wien Energie errichtet das Photovoltaik-Modul für den Bürger/die Bürgerin. Die einzelnen BürgerInnen vermieten die Paneele an Wien Energie und erhalten dafür jährlich 3,1 Prozent vom investierten Betrag. Wien Energie vergütet diesen Ertrag einmal jährlich. Die Laufzeit beträgt mindestens fünf Jahre, wobei es eine Möglichkeit zur vorzeitigen Kündigung gibt. Nach Ablauf der Lebensdauer der Anlage nach zirka 25 Jahren kauft Wien Energie die Photovoltaik-Module zurück und der Beteiligungsbetrag fließt zur Gänze an die BürgerInnen retour.

Infoanfragen: buergersolarkraftwerk @ wienenergie.at

Alle Informationen gibt es im Internet: www.buergersolarkraftwerk.at

Begriffserklärung: Photovoltaik versus Solarthermie

Zur Nutzung von Sonnenenergie stehen zwei Technologien zur Verfügung:

Solarthermie und Photovoltaik.

Solarthermie: Wärme aus der Sonne - Sonnenenergie für die Warmwasser-Bereitung, auch ein Beitrag zur Raumheizung ist möglich.

Photovoltaik: Strom aus der Sonne, mit oder ohne Einbindung ins Stromnetz.

Solarenergie in Wien

Der Solarpotenzialkataster gibt im Internet Auskunft, welche Dachflächen in Wien welches Solarenergiepotenzial aufweisen.

http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/stadtvermessung/geodaten/solar

/

Damit erhält jede Wienerin und jeder Wiener eine erste Einschätzung über die Menge an Sonnenenergie, die im Laufe eines Jahres auf eine Dachfläche auftrifft.

