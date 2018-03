Sehr gut für den Pionier bei Papier!

Traun (OTS) - Pilotprojekt zur Sammlung von Altpapier in Behältern erhielt von den BürgerInnen durchwegs die Note "sehr gut". Engagierte Projektmitglieder der Logistikgruppe der HAK Traun evaluierten die Stimmung in 203 persönlichen Interviews. Umstellung auf die Behältersammlung in Traun vor Abschluss. Ein Zeichen für mehr Recycling und Umweltschutz!

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4340

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Jutta Hackstock-Sabitzer

Tel.: 0043 664 805 98 1701

j.hackstock @ saubermacher.at