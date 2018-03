ÖVP-Klubtagung 2 - Kopf: Es ist Zeit für einen Kanzlerwechsel!

ÖVP-Klubobmann bei der Klubtagung der ÖVP mit den Kandidatinnen und Kandidaten für die Nationalratswahl 2013

Wien (OTS/ÖVP-PK) - "Diese Tagung ist der Beginn der letzten Etappe der ÖVP auf dem Weg zu unserem Ziel: Nummer eins in Österreich zu werden." Das sagte ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf heute, Dienstag, in seiner Rede im Rahmen der ÖVP-Klubtagung, bei der die Kandidatinnen und Kandidaten der ÖVP für die Nationalratswahl am 29. September 2013 im Mittelpunkt stehen.

"Das Parlament ist das Herzstück der Demokratie. Wir - die Abgeordneten und die Kandidatinnen und Kandidaten - vertreten den Souverän, das Volk. Wir sind Sprachrohr und Ansprechpartner und haben die Verantwortung und Verpflichtung, im Parlament das Bestmögliche für unser Land zu tun und im Namen der Bevölkerung Entscheidungen zu treffen. Das ist eine große Verantwortung und eine große Ehre", betonte Kopf.

Die Österreichische Volkspartei sei eine Gemeindepartei, eine Basispartei. "Wir kommen von der Basis, wir leben die Basis, wir kämpfen für die Basis", brachte es der Klubobmann auf den Punkt. Dementsprechend seien die Kandidatinnen und Kandidaten der ÖVP auch keine Statisten. "Wir sind keine Partei, die sich ihre Kandidaten am Markt der politischen Glücksritter zusammenkauft. Unsere Vertreterinnen und Vertreter nehmen ihre Verantwortung und Aufgabe von Anfang an wahr."

Das bedeute für die nächsten Wochen viel Arbeit und "Kontakte, Kontakte, Kontakte mit den Bürgern." "Wir stellen uns aktiv und offen dem Wettbewerb um die Wählergunst. Dort, wo die Bürger zu Hause sind, sind auch wir zu Hause. Dort holen wir die Menschen ab und überzeugen sie davon, dass die Ideen der ÖVP die besten im Lande sind." Denn es gehe bei der Wahl am 29. September um eine Richtungsentscheidung, betonte Kopf. Es gehe um die Fragen: mehr oder weniger Steuern, mehr oder weniger Schulden, mehr oder weniger Chancen.

Damit wandte sich Kopf in seiner Rede den politischen Mitbewerbern zu. Die SPÖ befinde sich in einem wahren Steuerrausch, wolle umverteilen und Steuern erhöhen. "Doch rote Steuerphantasien lösen keine Probleme, sondern schaffen nur neue Probleme. Zur Lösung des Alpine-Problems nur Schleusen zu öffnen und Steuergeld zu fluten, haben wir nicht zugelassen. Wir haben ein punktgenaues Konjunkturpaket geschnürt. So macht man das!"

Die Grünen hätten in Wien bereits bewiesen, dass sie ähnlich wie die Sozialdemokraten statt mit Wirtschaftskompetenz nur mit Gebührenerhöhungen und sündteuren Imagekampagnen agieren, sagte Kopf und nannte als Beispiel die grüne Einfärbelung der Radwege in Wien. "Auf Bundesebene wird das wohl nicht besser aussehen. Dieses Experiment wollen wir Österreich ersparen", so Kopf.

Die FPÖ wiederum sei eine Anti-Europa-Partei und schüre Ressentiments. "Die EU hat Österreich viele Vorteile gebracht -Wohlstand und Frieden." Und Kopf weiter: "Fremd ist nicht schlecht, fremd ist nur anderes. Wir sind im Gegensatz zur FPÖ für ein Miteinander mit jenen, die in unser Land kommen und sich integrieren wollen."

Österreich stehe vor großen Herausforderungen und brauche eine Partei mit Wirtschaftskompetenz an der Spitze. "Wenn wir die wirtschaftliche Entwicklung nicht stimulieren, steht auch unser wohlfahrtsstaatliches Konzept auf dem Spiel. Daher müssen wir die wirtschaftliche Entwicklung beflügeln, die Leistungsbereitschaft der Menschen unterstützen, die Betriebe und die Menschen steuerlich entlasten und das Leben wieder leistbarer machen. Dann sind wir auf Platz eins!", ist der ÖVP-Klubobmann überzeugt.

In diesem Sinne werde es entscheidend sein, ob und in welcher Stärke die ÖVP ihre Zukunftskompetenz in die politischen Entscheidungen einbringen kann. "Dafür brauchen wir den Einsatz von allen. Dann sind wir unschlagbare Spitze". Dies war das Stichwort, um auf den Spitzenkandidaten der ÖVP, Michael Spindelegger, zu sprechen zu kommen: "Mit Michael Spindelegger haben wir einen spitze Spitzenkandidaten. Von ihm können die anderen lernen: mit Einsatz, Fleiß und Stehvermögen, kontinuierlich und beharrlich fährt er für die ÖVP einen Erfolg nach dem anderen ein. Seine klare, werteorientierte Politik ist sinnbildlich für die gesamte ÖVP. Wir stehen für Freiheit, Leistung und Verantwortung. Mit Michael Spindelegger haben wir das bessere Angebot für die Richtungsentscheidung am 29. September."

Werner Faymann schreibe gerne Briefe an Herausgeber, inseriere gerne und lasse die Steuerzahler dafür zahlen, trage einen Rucksack gefüllt mit Steuerideen, der den Wohlstand in Österreich gefährde. "Die ÖVP weiß besser, wie es geht. Wir wollen Menschen und Wirtschaft steuerlich entlasten. Darum braucht Michael Spindelegger Hauptverantwortung und Gestaltungsspielraum in Österreich. Es ist Zeit für einen Kanzlerwechsel - Österreich braucht einen Kanzler, der mehr bewegen will und kann. Es ist Zeit, dass die ÖVP unter Michael Spindelegger Nummer eins in Österreich wird", schloss Kopf. (Schluss)

