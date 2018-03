SP-Spitzer an FP-Matiasek zu Tierschutzhaus: Guten Morgen, FPÖ!

Stadt Wien hat WTV bereits im Jänner 2012 entsprechendes Grundstück angeboten - bislang keine Reaktion!

Wien (OTS/SPW-K) - Bereits im Jänner 2012 (!) hat die Stadt Wien dem Wiener Tierschutzverein ein entsprechendes Grundstück in Vösendorf angeboten - bis heute gibt es keine Reaktion vom WTV dazu, ob der Verein das Grundstück haben will oder nicht. "Die heutige Forderung der FPÖ nach einem Grundstück für den WTV zeigt einmal mehr, wie uninformiert die FPÖ in Sachen Tierschutz ist", zeigt sich SPÖ-Tierschutzsprecher Gerhard Spitzer entsetzt. "Der Stadt Wien geht es um das Wohl der Tiere und daher wird man nach der überraschenden Kündigung des Leistungsvertrages durch den WTV eine Lösung im Sinne der Tiere finden", stellt Spitzer klar. Man brauche also keine guten Ratschläge von der FPÖ, die mit billiger Polemik versucht, wieder einmal politisches Kleingeld auf Kosten der Tiere zu schlagen. Die Stadt Wien war und ist immer gesprächsbereit und will eine Lösung im Sinne der Tiere.

Faktum ist, die Stadt Wien hat den Leistungsvertrag mit dem WTV immer erfüllt, sogar über-erfüllt und etliche Zusatzleistungen finanziert. So gab es neben dem Leistungsvertrag, der jährlich rund 760.000 Euro ausmacht, weitere Unterstützung und beispielsweise Sonderkonditionen bei der Entsorgung von Tierkörpern. Zusätzlich gibt es Unterstützung für die Tierrettung durch die MA 60 um rund 71.000 Euro im Jahr. 2010 konnte durch eine einmalige Hilfe der Stadt Wien in der Höhe von EUR 300.000,- die drohende Sperre von Betriebsteilen des Wiener Tierschutzvereins erfolgreich abgewendet werden. "Alle laufenden Kostenersätze für die vom WTV im Auftrag der Stadt Wien betreuten Tiere wurden den Vertragsbedingungen entsprechend wertgesichert und wurden dementsprechend angepasst. Anpassungen erfolgten in den Jahren 2005, 2010 und 2012 und zwar gesamt um 17,2 Prozent", stellt Spitzer fest. Es ist peinlich, wie die FPÖ sich nun als die Retter des WTV aufspielt, völlig überholte Forderungen stellt und nicht zur Kenntnis nimmt, dass die Stadt Wien immer ein fairer Partner des WTV zum Wohle der Tiere ist, so Spitzer abschließend.

