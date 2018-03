Schieder: Gutes OECD-Zeugnis für Österreich

OECD stellt Länderbericht vor

Wien (OTS/SK) - "Österreich kann mit dem Ergebnis des OECD-Länderberichts zufrieden sein", so Finanzstaatssekretär Andreas Schieder in einer ersten Reaktion. Die Mischung aus nachhaltigem Konsolidieren und offensivem Investieren gepaart mit der bewährten Tradition der österreichischen Sozialpartnerschaft sei der richtige Weg. Im Wesentlichen gehe es laut Schieder um die Stabilisierung von Beschäftigung und Nachfrage. Dies sichere auch den sozialen Frieden. Zudem ermögliche das österreichische Bildungs- und Ausbildungssystem ein hohes Humankapital. All dies sei ein langfristiger Standortvorteil. ****

Zur Stabilisierung des Bankensektors sagt der Finanzstaatssekretär:

"Das Bankeninsolvenzrecht, das am Freitag im Parlament beschlossen wird, ist ein Meilenstein. Es ist ein wesentlicher Schritt zu einem gestärkten Finanzsektor." Und weiter: "Österreich gilt in den Bereichen Wachstum, niedrige Arbeitslosenzahlen und Sozialpartnerschaft als Vorbild. Diese Spitzenposition müssen wir beibehalten". (Schluss) mo/mp

