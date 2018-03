Maier: Orgel der Pfarre St. Bernhard wird saniert

Land NÖ unterstützt Projekt mit 30.000 Euro

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Unsere Kirchen sind Zeugen des gelebten Glaubens, die wir für die nachfolgenden Generationen bewahren wollen. Nun unterstützt das Land Niederösterreich die Orgelrestaurierung der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in St. Bernhard-Frauenhofen mit 30.000 Euro", informiert VP-Landtagsabgeordneter Jürgen Maier.

"Die Mariä Himmelfahrt geweihte Pfarrkirche von St. Bernhard ist die die ehemalige Klosterkirche eines in Resten erhaltenen ehemaligen Zisterzienserinnenklosters, das sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts im Eigentum des Stiftes Klosterneuburg befindet. Die Kirche beherbergt eine einmanualige Orgel mit 9 Registern, die um 1700 datiert wird und ihre jetzige Gestalt um 1830 erhalten hat. Nun soll das wertvolle Orgelwerk restauriert werden: Neben einer gründlichen Reinigung sollen wo notwendig Teile rekonstruiert werden. Beim Windladen sollen Risse geschlossen und Fugen ausgeleimt sowie alle verwurmten Windladenspunde ausgetauscht werden. Die Schleifbretter sollen saniert und die Ventile doppelt neu beledert werden. Die Arbeiten werden von Herbst 2014 bis Frühjahr 2016 stattfinden", weiß Maier.

"Der Finanzierungsbeitrag des Landes NÖ in der Höhe von 30.000 Euro soll die Pfarre St. Bernhard bei der Orgelrestaurierung unterstützen und soll so eine wichtige Hilfe zur fach- und denkmalgerechten Sanierung eines Klangdenkmals, das bedeutendes kulturelles Erbe des Waldviertels darstellt, leisten", so VP-LAbg. Maier.

