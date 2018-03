Bundeskanzler Faymann: EU-Finanzrahmen schafft nötige Grundlage für Investitionen im Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit

Zu Datenbeschaffungs-Vorwürfen gegen USA - Österreich will von US-Behörden Aufklärung

Wien (OTS/SK) - Bundeskanzler Werner Faymann begrüßte im Pressefoyer nach dem Ministerrat am Dienstag die Ergebnisse des Europäischen Rates mit der politischen Grundsatzeinigung über den Finanzrahmen der nächsten Jahre. Faymann sprach hier insbesondere die dringend benötigten Investitionen für die europäische Arbeitsmarktsituation an. "Ist doch die steigende Arbeitslosigkeit und insbesondere die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Europa ein weiterer Beweis dafür, dass jetzt Investitionen angebracht sind." ****

Beschlossen wurde im Ministerrat weiters die Schwerarbeitsverordnung für Bauarbeiter. Damit wird es jenen Bauarbeitern, die knapp vor ihrer Pensionierung keine Arbeit mehr finden, aber mindestens 44 Beitragsjahre aufweisen, ermöglicht, in die Pension zu gleiten. Dies sei "menschlich richtig und auch politisch angebracht", erklärte Faymann. Realistischerweise wird diese Regelung ca. 800 Bauarbeitern, die über 58 Jahre alt sind, den Übertritt in die Pension erleichtern.

Bezüglich der bekannt gewordenen Vorwürfe im Zusammenhang mit Datenbeschaffung und Datenverwendung durch US-Behörden wurde ein Fragenkatalog an die USA gesandt. "Wir haben die Vereinigten Staaten um Aufklärung ersucht und erwarten uns natürlich, dass unsere Fragen beantwortet werden. Denn es kann nicht einfach zur Tagesordnung übergegangen werden, wenn derartige Vorwürfe im Raum stehen", betonte der Kanzler.

Bundeskanzler Faymann sprach in diesem Zusammenhang auch die Frage nach einem möglichen Asyl für den Aufdecker Edward Snowden an. Dieser bemüht sich nach Angaben von Zeitungsmeldungen in mehreren Staaten, darunter auch Österreich, um politisches Asyl. Faymann betonte, dass es nach österreichischer Gesetzeslage notwendig ist, einen solchen Antrag in Österreich zu stellen. Auch verwies er bei der Entscheidung darüber, ob ein Asylantrag angenommen wird, auf Österreichs Rechtsstaatlichkeit: "Darüber entscheiden Behörden aufgrund von Gesetzen, die das österreichische Parlament beschlossen hat."(Schluss) up/mb

