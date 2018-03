Bures: Einzelne Ausnahmen von der Vignettenpflicht würden allgemeine Akzeptanz unterlaufen

Wien (OTS/BMVIT) - Ihre Haltung in Sachen Vignettenpflicht legte Verkehrsministerin Doris Bures am Dienstag dar. Bures verweist auf die Bestimmungen des Bundesstraßenmautgesetzes, wonach das gesamte österreichische Schnellstraßen- und Autobahnnetz vignettenpflichtig ist. "Mit den Erträgen der PKW- und LKW-Maut finanziert die ASFINAG Bau, Erhaltung und Betrieb des gesamten Autobahn- und Schnellstraßennetzes. Dieses System hat sich sehr bewährt. Die Vignette als einfaches und vergleichsweise kostengünstiges System der Bemautung stößt bei den heimischen AutofahrerInnen auf breite Akzeptanz. Über 90 Prozent aller österreichischen Autofahrer haben eine Vignette. Einzelne Ausnahmen von der generellen Vignettenpflicht würden dieses bewährte System und auch seine Akzeptanz unterlaufen", so die Ministerin. ****

Die ASFINAG hat das Verkehrsministerium daher informiert, dass sie ab 1. Dezember 2013 Vignettenkontrollen auf Autobahnen ausnahmslos direkt ab den Staatsgrenzen durchführen wird - also auch auf dem Abschnitt der A 12 zwischen Staatsgrenze und Kufstein Süd. Damit kommt die ASFINAG nicht nur den Bestimmungen des Bundestraßenmautgesetzes nach, "sondern sorgt auch für die gebotene Fairness und Gleichbehandlung aller VerkehrsteilnehmerInnen", so Bures. Denn: Auch auf allen anderen Autobahnen wird direkt ab der Staatsgrenze kontrolliert. Vergleichbare Beispiele sind etwa die Grenzübergänge Arnoldstein (A 2), Nickelsdorf (A 4), bei Suben (A 8) oder der Walserberg (A 1).

Sonderregelungen für bestimmte Gruppen oder einzelne Grenzübergänge seien im Sinne der Allgemeinheit nicht zu rechtfertigen: "Niemand kann wollen, dass es zwei Gruppen von Autofahrern gibt: Die einen, die zahlen, und die anderen, die die Autobahn gratis benutzen. Dafür hätte die Bevölkerung zu Recht kein Verständnis", so Bures. Auch ausländischen Gästen sei dieser gerechte Beitrag zur Erhaltung des hochrangigen Straßennetzes zuzumuten, unterstreicht die Ministerin. Für sie gibt es günstige Varianten - wie etwa eine Zwei-Monatsvignette um 24,20 Euro oder eine 10-Tagesvignette um 8,30 Euro. (Schluss)

