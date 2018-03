FP-Fürnkranz: Rudolfsplatzbewohner wollen ruhigen Park

Rosen versus Fußball - geh's noch kindischer?

Wien (OTS) - Das "Rosen-Match" zwischen Bezirksvorstehung und Rot-Grün nehme zunehmend absurde Züge an, hält der FPÖ-Klubobmann der Inneren Stadt Georg Fürnkranz fest. Die FPÖ stehe jedenfalls auf der Seite der Bewohner der angrenzenden Häuser am Rudolfsplatz und die seien fast durchwegs mit der Parkgestaltung - inklusive Rosenbeet -zufrieden. Rot-grüner Aktionismus für Kinder, die größtenteils nicht im Bezirk wohnten, sondern nur Kinderbetreuungseinrichtungen in der Umgebung besuchten sei entbehrlich.

Vor Jahren hätten jene Bewohner in einem Bürgerbeteiligungverfahren ausdrücklich die Entfernung eines Ballspielkäfigs gewünscht, das sei auch von Rot-Grün zu respektieren. Im übrigen sei der Park ja nicht für spielende Kinder gesperrt. Es gebe reichlich Flächen, die man nach Herzenslust nutzen könne. "Ich hab als Kind auch Fußball gespielt - da haben wir keinen eigenen Platz gebraucht, zwei Schultaschen als Tor, das war's und hat viel Spaß gemacht", so Fürnkranz. (Schluss)otni

