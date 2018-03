Junge Industrie: OECD definiert Aufgaben für neue Bundesregierung

JI-Vorsitzende Niss: "Wahlzuckerl" Konjunkturpaket nicht leistbar oder sinnvoll - strukturelle Reformen angehen - Eindämmen der Neuverschuldung nicht ausreichend

Wien (OTS) - "Die OECD hat mit ihrem heute präsentierten Bericht einmal mehr die Aufgaben für die nächste Bundesregierung definiert:

Wir brauchen dringend strukturelle Reformen und sicher nicht weitere Belastungen durch neue oder höhere Steuern", so die Bundesvorsitzende der Jungen Industrie (JI), Dr. Therese Niss. "Unser größtes Problem ist und bleibt der vor allem durch ineffiziente Strukturen wachsende Schuldenberg. Es ist längst nicht mehr ausreichend, dass wir nur versuchen die Neuverschuldung einzudämmen. Wir müssten eigentlich jährlich einen Überschuss erzielen, um die Zinsbelastung des Haushalts zu verringern und mehr in Bildung, Forschung und Entwicklung sowie intelligente Infrastruktur investieren zu können", so Niss. "Absolut nicht leistbar und sinnvoll" seien daher gerade jetzt teure "Wahlzuckerl". Darunter falle auch das angekündigte Konjunkturpaket, das sehr teuer sei, aber keinerlei strukturelle und nachhaltige Impulse setze: "Wir wissen, dass die Wirtschaft kommendes Jahr von sich aus wieder wachsen wird. Wahlkampfbedingte Schnellschüsse sind damit das falsche Signal. Vielmehr müssen wir unsere Rahmenbedingungen und Wettbewerbsfähigkeit verbessern, um unseren Wohlstand halten zu können."

So habe auch die OECD u.a. einmal mehr das Thema Pensionen angesprochen: "Wir wissen alle, dass unsere Rahmenbedingungen in Österreich nicht ausreichen. Wir müssen alle Schlupflöcher in die Frühpension schließen, das Frauenpensionsantrittsalter schneller angleichen und endlich einen wirklichen Automatismus einführen, der die steigende Lebenserwartung berücksichtigt", wie die Bundesvorsitzende forderte. Ebenso wichtig wie richtig sei die von der OECD angeratenen Mehrinvestitionen in den Bereich der frühkindlichen Bildung bzw. Betreuung. "Die nächste Bundesregierung ist hier dringend dazu aufgerufen, das Thema der frühkindlichen Bildung anzugehen. Dies ist vor allem ein Thema des Föderalismus: In Österreich hängt Qualität und Quantität des Angebots in diesem Bereich vom Wohnort ab - das ist unfair und alles andere als zeitgemäß. Wir fordern daher unter anderem ein Bundesrahmengesetz für den gesamten frühkindlichen Bereich, vom Hort bis zum Kindergarten", betonte Niss.

Rückfragen & Kontakt:

Junge Industrie

Mag. Martin Amor

Bundesgeschäftsführer

Tel.: +43 1 71135-2309

m.amor @ iv-net.at

www.jungeindustrie.at