ÖVP-Klubtagung 1 - Rauch: ÖVP hat die richtigen Rezepte für die Zukunft

Michael Spindelegger will Kanzler werden, um zu gestalten - Nein zu Faymann-Steuern

Wien, 2. Juli 2013 (ÖVP-PD) "Michael Spindelegger hat die Marschroute vorgegeben. Die gewonnene Volksbefragung und die Landtagswahlen zeigen: 2013 ist das Jahr der ÖVP!", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch bei der heutigen ÖVP-Klubtagung vor mehr als 300 Kandidatinnen und Kandidaten im Dachfoyer der Hofburg. "Die Ausgangsposition für den ersten Platz im Herbst ist um einiges besser als in den vergangen Jahren. Wir sind auf Kurs." Mit Themen wie erschwingliches Eigentum, leistbares Leben und Gebühren hat die ÖVP gezeigt, dass sie die einzige vernünftige Partei in Österreich ist. "Die ÖVP ist die Partei der Mitte. Wir haben vernünftige Lösungsideen für unser Land und haben die richtigen Rezepte für eine erfolgreiche Zukunft." ****

"Der Abstand zur SPÖ ist derzeit so gering, wie schon lang nicht mehr. Die Chance, Nummer eins zu sein nach der Wahl, ist da", hält der ÖVP-Manager fest. Wenn Faymann drei Monate vor der Wahl auf Kanzlertour geht, erinnere das an Christoph Kolumubus: Er will die Welt entdecken. "Das wird ihm auch nicht mehr aus der Patsche und seiner Orientierungslosigkeit helfen", so Rauch. Die SPÖ biete einen traurigen Anblick: "Keine Ideen für die Zukunft, außer weitere Belastungen und Faymann-Steuern. Sie schützt den Sozialmissbrauch, gibt das Geld anderer Leute aus und hängt den Jungen einen Belastungsrucksack um", so Rauch, und abschließend: "Faymann will verwalten, nicht gestalten! Die ÖVP steht für die Zukunft und wir sehen die Zukunft als Chance. Michael Spindelegger will Kanzler werden, um zu gestalten. Der Vergleich macht uns sicher: Am 29. September können wir Erster werden. Wir wollen es und werden es!"

