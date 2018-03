ORF-"matinee" am 7. Juli: "Musikalische Reisen" nach Paris, "La Bohème" im Römersteinbruch und Start von "Serafin on tour"

Außerdem: Michael Heltau zu Gast im Studio und aktuelle "Kulturtipps"

Wien (OTS) - Start für den Festspielreigen im ORF: Kurz vor der Premiere der neuen "La Bohème"-Inszenierung von Filmregisseur Robert Dornhelm im Römersteinbruch St. Margarethen zeigt die "matinee" am Sonntag, dem 7. Juli 2013 - ab 9.05 Uhr in ORF 2 - eine Dokumentation über die letzten Vorbereitungen: "La Bohème - Hollywood im Römersteinbruch" (9.55 Uhr). An den Start geht auch die neue achtteilige "matinee"-Reihe "Serafin on tour" (10.25 Uhr), mit der der ORF diesen Sommer verstärkt hinter die Kulissen der kleineren Festivals zwischen Boden- und Neusiedler See blickt. In seiner ersten Saison nach zwanzig Jahren Mörbisch besucht Harald Serafin jede Woche ein anderes Festspielhighlight - von Baden über Erl und Bad Ischl bis Klosterneuburg (in der ersten Folge) und Grafenegg.

Bei Moderator Peter Schneeberger zu Gast (um ca. 9.30 Uhr) ist ein ganz großer Bühnendarsteller, der dieser Tage seinen 80. Geburtstag feiert: der Schauspiel-Doyen und Chansonnier Michael Heltau. Am Beginn der Sendung steht eine weitere Ausgabe der "Musikalischen Reisen", die auf den Spuren von Debussy und Ravel wandelt, den Abschluss bilden die beliebten wöchentlichen "Kulturtipps".

"Musikalische Reisen: Auf den Spuren von Debussy und Ravel durch Paris" (9.05 Uhr)

Die großartige Stadt der Liebe und des Lichts bietet die perfekte Kulisse für eine Reflexion über Leben und Musik des Meisters des musikalischen Impressionismus, Claude Debussy. In dieser Folge aus der Serie "Musikalische Reisen" wandelt wieder Schauspieler Simon Callow auf den Spuren zweier französischer Komponisten einer bedeutenden europäischen Kunstepoche. Unweit von Paris, in Montfort l'Aumery war Maurice Ravel die letzten 16 Lebensjahre zu Hause und schuf hier einige seiner wichtigsten Werke. Das Australian Chamber Orchestra unter Richard Tognetti sorgt für die impressionistisch gestimmte musikalische Untermalung. Regie führte Peter Beveridge.

"La Bohème - Hollywood im Römersteinbruch" (9.55 Uhr)

Der Römersteinbruch im burgenländischen St. Margarethen ist bekannt für seine Open-Air-Opern- und Konzertveranstaltungen, die jedes Jahr Tausende Besucher/innen anlocken. Die beeindruckende Kulisse bietet den idealen Rahmen für Musikgenuss in lauen Sommernächten. Dieses Jahr setzt der Römersteinbruch auf Giacomo Puccinis Meisterwerk "La Bohème" und kündigt eine berauschende Inszenierung von Filmregisseur Robert Dornhelm an, die ORF III am 18. August um 20.15 Uhr zeigt. Volker Grohskopf berichtet über die monatelangen Vorbereitungen zu einer der beliebtesten Opern, die Hochmut, Erotik und Freizügigkeit im Paris des 19. Jahrhunderts zum Inhalt hat und ihre Protagonisten dramatisch in Unglück und Tragödie enden lässt.

Apropos Dornhelm und "La Bohème": Die ORF-"matinee" am 21. Juli zeigt seine filmische Adaption von Puccinis Opernhit mit Anna Netrebko und Roland Villazón aus dem Jahr 2008.

"Serafin on tour: operklosterneuburg" (10.25 Uhr)

Im barocken Kaiserhof des Stiftes Klosterneuburg hat Intendant Michael Garschall dieses Jahr Otto Nicolais populärste deutsche Lustspieloper "Die lustigen Weiber von Windsor" angesetzt. Mit den komödiantischen Verwicklungen und Verwechslungen rund um den Möchtegern-Don-Juan Sir John Falstaff hat auch Harald Serafin seinen Spaß und trifft - kurz vor der Premiere - auf ein bestens gelauntes Sängerensemble unter der Leitung von Dirigent Christoph Campestrini und Regisseur Andy Halwaxx.

"Kulturtipps" (10.35 Uhr)

Die aktuelle Ausgabe der "Kulturtipps" verführt zu "Tanguera" und der Geschichte einer Tangotänzerin, deren preisgekrönte Show ist im Brucknerhaus Linz zu sehen ist. Weiters lädt die Sendung auf einen Streifzug durch Österreichs Sommerkinos und würdigt den 85. Geburtstag von Schriftsteller Pavel Kohout.

Die "matinee" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

