Industrie zu OECD Ländervergleich: Wohlstand durch Produktivität

IV-GS Neumayer: Österreich hat kein Problem der Wohlstandverteilung - Entlastung der Unternehmen, um Wohlstandsentstehung zu stärken

Wien (OTS/PdI) - Die OECD bestätigt in ihrem heute, Dienstag, veröffentlichten Länderbericht einmal mehr, dass Österreichs größte Herausforderung nicht die Wohlstandsverteilung, sondern die Wohlstandsentstehung ist. "Österreich hat die höchste Umverteilungsquote aller OECD-Länder und generell einen weit überdurchschnittlich hohen Wohlstand. Die Gefahr angesichts der aktuellen konjunkturellen Lage ist, diesen Wohlstand halten zu können. Der Schlüssel zum Erhalt des Wohlstandes und der Lebensqualität, die geringe Einkommensungleichheit und die geringe Armutsgefährdung liegt nicht in noch mehr Umverteilung. Wohlstand und Lebensqualität können wir nur durch den Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit und mehr Produktivität sichern und erhöhen", so der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer.

Österreich verfügt über einen hohen Einkommenszuwachs, eine gleichmäßige Einkommensverteilung sowie über eine im EU-Vergleich sehr niedrige Arbeitslosigkeit. Zurückzuführen ist dies auf eine Verbindung von hohem Produktivitätswachstum und einer angemessenen Lohnpolitik in den vergangenen Jahrzehnten. "Durch den OECD-Bericht ist die Politik aufgefordert, vor allem strukturelle Standortverbesserungen umzusetzen, um Österreichs Position mittel-und langfristig zu sichern und zu verbessern. Die steigende Kostendynamik bei Energie-, Material-, Arbeits- und Lohnnebenkosten sowie die steigende Steuer- und Abgabenbelastung wird sich Österreich in den kommenden Jahren daher nur dann leisten können, wenn wieder deutlich höhere Produktivitätsfortschritte erzielt werden können", betonte Neumayer. "Um solche Fortschritte zu erzielen, brauchen wir einerseits eine konsequente Entlastung der Unternehmen von politischen Kosten und administrativen Bürden, sowie andererseits eine längst überfällige Umschichtung von Vergangenheits- zu Zukunftsinvestitionen im Staatshaushalt, wie etwa in die Bereiche Infrastruktur, Bildung, Forschung und Entwicklung".

Dazu besteht weiterhin die Notwendigkeit für umfassende Strukturreformen: "Die öffentlichen Haushalte müssen weiter konsolidiert und die Ausgaben des Staates effizienter gestaltet werden. Eine wesentliche Herausforderung ist die Alterung der Bevölkerung, denn diese gefährdet weiterhin die finanzielle Tragfähigkeit des öffentlichen Pensionssystems", so der IV-Generalsekretär. Auch wurden strukturelle Reformen im Verwaltungsbereich noch nicht in ausreichendem Maße umgesetzt. "Der innenpolitisch ständig tabuisierte Nachhaltigkeitsmechanismus beim Pensionsantrittsalter wurde sowohl heute von der OECD als auch gestern vom IWF erneut thematisiert. Hier besteht dringender Handlungsbedarf der nächsten Bundesregierung", forderte Neumayer.

