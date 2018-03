ÖZIV Burgenland: Generalprobe in Kobersdorf - Ein Fest für Menschen mit Behinderungen

Eisenstadt (OTS) - Die Dame vom Maxim bei den Schlossspielen Kobersdorf war gestern wahrlich ein Hochgenuss. Ein gewaltiges Ensemble spielte ein Theaterstück der Extraklasse. Allen voran verzauberte Intendant und "General" Wolfgang Böck, in seiner unnachahmlichen Art das "besondere" Publikum. Ein Highlight war die persönliche Begrüßung der Gäste von Wolfgang Böck.

Das Burgenland ist ein Kulturland und hat einiges an Besonderheiten zu bieten. Leider haben oft Menschen in speziellen Lebensphasen nicht mehr die Möglichkeit am Gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Gründe hierfür sind oft Unfälle und Erkrankungen die dann oft zu enormen finanziellen Problemen führen und das Tor zur Gesellschaft schließen.

Der ÖZIV Burgenland steuert mit dem Projekt "Kultur für alle" dieser Entwicklung entgegen. Menschen mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen oder nach Unfällen, erhalten einen "besonderen Abend" ohne finanzielle Barrieren um diese oft schwierigen Zeiten nicht alleine durchstehen zu müssen.

Jeder von uns kann unverschuldet in eine Ausnahmesituation geraten, es ist unsere Gesellschaftliche Aufgabe diesen Menschen ein Signal unserer Verbundenheit zu senden und Ihnen in diesen schwierigen Zeiten die helfende Hand zu reichen, sagt ÖZIV Burgenland Präsident Hans-Jürgen Groß.

Zusammenfassend war es ein großartiges Fest, mit außergewöhnlichen Menschen in einer einzigartigen Atmosphäre. Herzlichen Dank an die Schlossspiele Kobersdorf allen voran Wolfgang Böck und besonders der Wiener Städtischen für das ausgezeichnete Buffet.

