Evelyn Vysher präsentiert ab 3. Juli wieder "Lotto 6 aus 45 mit Joker"

Wien (OTS) - Comeback bei "Lotto 6 aus 45 mit Joker" - Evelyn Vysher verstärkt ab Mittwoch, dem 3. Juli 2013, um 18.48 Uhr in ORF 2 wieder das ORF-Moderatorenteam und präsentiert abwechselnd mit Thomas May und Michael Schrenk die aktuellen Ziehungen. Passend zum Einstand geht es bei Evelyn Vyshers erster "6 aus 45"-Ziehung gleich um einen Doppeljackpot - die sechs Richtigen könnten dann bis zu drei Millionen Euro wert sein. Vysher war bereits von 2003 bis 2007 Teil des "Lotto 6 aus 45 mit Joker"-Moderatorenteams, verlegte dann aber ihren Lebensmittelpunkt nach Salzburg und entschied sich dazu eine "Lotto"-Auszeit zu nehmen.

"Ich hatte bereits die Ehre, den ersten Vierfach-Jackpot in der österreichischen Lottogeschichte zu präsentieren. Und jetzt ein Doppeljackpot zum Comeback - mehr kann man sich für den Wiedereinstieg wohl nicht wünschen", verrät die ursprünglich aus Graz stammende und nunmehr wieder in Wien lebende Evelyn Vysher über ihre neue alte Moderatorenrolle. In den vergangenen Jahren forcierte sie vor allem ihre Gesangskarriere - 2009 veröffentlichte sie ihre erste Solo-CD "Leichtigkeit mit Tiefgang" und noch im Sommer 2013 steht sie für die ersten Aufnahmen von TEILBAR GANZ, ihrer neuen Band mit Hannes Drobetz, im Studio.

"Lotto 6 aus 45 mit Joker" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

