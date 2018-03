Starker Zuspruch bei NEOS Bundesländertour - über 15 Prozent bei Probewahl in Oberösterreich

Mehr als 1.200 Gäste bei Veranstaltungen und tausende persönliche Kontakte - NEOS in Bundesländern gut aufgestellt - hervorragende Resonanz bei Jungwählern

Wien (OTS) - Von Mitte Mai bis Ende Juni war NEOS - Das Neue Österreich, auf Achse, vom Bodensee bis zum Neusiedler See. NEOS Vorsitzender Matthias Strolz und NEOS Spitzenkandidatin Angelika Mlinar trafen vor Ort auf die jeweiligen Länderkandidat_innen und deren Teams. Wie schon das fulminante "Es geht auch anders!"-Fest im Palmenhaus brachte die Tour starken Zuspruch, auf der Straße wie bei den Events. "Eines haben wir ganz klar gesehen: Wo wir mit den Menschen ins Gespräch kommen, können wir sie rasch von NEOS überzeugen", so Strolz.

Das zeigt auch das Ergebnis einer Probe-Nationalratswahl an der HAK Steyr. Nach einer Info-Veranstaltung. auf der sich alle bei der Nationalratswahl antretenden Parteien vorstellen konnten, haben 180 Schüler ihr Stimme abgegeben. Sensationelles Ergebnis: 15,48 Prozent der Erst- und Jungwähler wollen NEOS im Parlament - an dritter Stelle knapp hinter SPÖ (24,4 Prozent) und ÖVP (22,02), deutlich vor den Grünen. Für Strolz ein toller Erfolg: "In Oberösterreich ist NEOS mit unserem Spitzenkandidaten Rainer Hable super aufgestellt!"

Auch in den anderen Bundesländern sind starke Teams im Einsatz. Die Mobilisierung läuft mit dem Sammeln der Unterstützungserklärungen am 9. Juli voll an. Im Rahmen von Tür-zu-Tür-Besuchen stellt sich NEOS österreichweit bei 60.000 Haushalten vor.

"Unsere Frische und unser Tatendrang steht in großem Widerspruch zum politischen Stillstand in Österreich", schildert Mlinar ihre Eindrücke. "NEOS sorgt für einen heißen Herbst. Politische Baustellen müssen endlich mit neuer Energie angegangen werden: gerade bei der Bildung, und der Generationengerechtigkeit müssen wir heute anpacken, sonst fahren wir gegen die Wand", ist Strolz überzeugt.

Für das Burgenland kandidiert der Unternehmer Christian Schreiter. JuLis-Chef Nikolaus Scherak ist für NÖ am Start. Mit dem Gastronomen und Unternehmer Sepp Schellhorn tritt in Salzburg der ehem. Chef der Hoteliersvereinigung an. In Tirol führt die Psychologin Brigitte Gerhold, in Vorarlberg der Personalleiter Gerald Loacker und in der Steiermark Christoph Vavrik die jeweilige Landesliste an. Die Stv. NEOS Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger steigt als Wiener Spitzenkandiatin in den Ring. Auch die zwei Bundesspitzen gehen in die Bundesländer: Angelika Mlinar übernimmt die Führung in Kärnten, Matthias Strolz ist Spitzenkandidat in Vorarlberg.

Aktuelle Zahlen, erste Einblicke in den weiteren Fahrplan bis zur Nationalratswahl sowie Highlights aus dem Wahlprogramm präsentiert NEOS im Rahmen einer Pressekonferenz am 4. Juli um 10:30h in der NEOSphäre (Neustiftgasse 73-75, 1070 Wien).

Fotos zu allen Veranstaltungen der NEOS Bundesländertour, sowie allgemeine Pressefotos finden Sie auf www.mediencontent.at/neos.

Rückfragen & Kontakt:

NEOS Presse-Team

Birgit Kleinlercher

Mobil: 0676/ 391 79 45

presse @ neos.eu