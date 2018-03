Top-PersonalistInnen bewerten IMC FH Krems als beste Fachhochschule Österreichs

Krems (OTS) - Ein Wirtschafts- oder Technikstudium zahlt sich aus. Darüber sind sich 125 PersonalexpertInnen der führenden heimischen Unternehmen laut einer vom Magazin Format in Auftrag gegebenen Umfrage einig. Im Ranking der Meinungs- und Marktforschungsagentur euroSEARCH wird die IMC FH Krems in der Gesamtbewertung aller Universitäten und Fachhochschulen mit insgesamt sechs top-gerankten Studiengängen als beste Fachhochschule Österreichs angeführt. Der IMC FH Krems Studiengang "Exportorientiertes Management" nimmt dabei Platz 1 der Liste der aussichtsreichsten Wirtschaftsstudiengänge an Österreichs Fachhochschulen ein. Unter den Top 20 sind des Weiteren die IMC FH Krems Studiengänge "Marketing & Sales", "International Business and Export Management", "Management" sowie "Unternehmensführung & E-Business Management".

Junge AkademikerInnen zwischen 25 und 34 Jahren verdienen laut dem aktuellen OECD-Bildungsbericht 2013 um 41 Prozent mehr als gleichaltrige KollegInnen, die "nur" über Matura oder Lehrabschluss verfügen. Ausbildung ist aber nicht gleich Ausbildung. Dies ergab auch die aktuell vorliegende Umfrage von euroSEARCH. Unterschiedlich bewertet wurden von den PersonalistInnen Studiengänge mit demselben wirtschaftlichen und technischen Schwerpunkt an den verschiedenen Universitäten und Fachhochschulen: Schulnoten wurden dabei für Qualität von ProfessorInnen, Forschung, Internationalität und umfangreiches Studienangebot vergeben. Hoch im Kurs stehen bei den PersonalistInnen zudem Praxisbezug und Soft Skills - nicht nur der Studienabschluss und die im Studium erworbenen Fachkenntnisse, sondern auch die Persönlichkeit der BewerberInnen sind ausschlaggebend.

IMC FH Krems im Spitzenfeld der österreichischen Fachhochschulen Nach dem Studiengang "Exportorientiertes Management" (Platz 1) schafften es auch die Masterstudiengänge der IMC FH Krems "Marketing & Sales" (Platz 3) sowie "International Business and Export Management" (Platz 4) an die Spitze der besten Wirtschaftsausbildungen Österreichs. Auch Studierende der IMC FH Krems Studiengänge "Management" (Platz 12) und "Unternehmensführung & E-Business Management" (Platz 19) sowie "Unternehmensführung für KMU" (Platz 22) erfreuen sich laut Ranking bei den österreichischen HR-ManagerInnen höchster Beliebtheit. Insgesamt führen die PersonalexpertInnen die IMC FH Krems als beste Fachhochschule Österreichs an. In der Gesamtbewertung aller Universitäten und Fachhochschulen nimmt sie mit der Boku Wien den fünften Platz ein. "Wir nehmen den Auftrag, unseren Studierenden mit einer guten Verbindung von Theorie und Praxis die bestmögliche Grundlage für einen erfolgreichen Berufseinstieg mitzugeben, sehr ernst. Dazu bedarf es Fach- und Methodenkompetenzen, aber auch in zunehmendem Maße Soft Skills und natürlich auch Lehrender, die diese Kompetenzorientierung, das Denken über den Tellerrand, das Vernetzen von Theorie und Praxis auch ständig im Studienalltag einfordern. Daher ist dieser Erfolg das Ergebnis eines Miteinanders, das uns beflügelt, diesen Weg konsequent weiterzugehen", so Prof.(FH) Mag. Eva Werner, Rektorin der IMC FH Krems, zum Ergebnis der Umfrage.

IMC FH Krems punktet mit hohem wirtschaftlichen Praxisbezug

Mit gleich sechs in der Studie top-gerankten betriebswirtschaftlichen Studiengängen kommt die Fachhochschule Krems dem steigenden Bedarf an WirtschaftsexpertInnen mit einem intensiv arbeitsmarktorientierten Ausbildungsangebot nach. "Die Employability für unsere AbsolventInnen sicherzustellen, ist einer der Aufträge an uns als Fachhochschule. Mit der richtigen Verbindung von Theorie und Praxis gelingt dies auch", so Mag. Ulrike Prommer, Geschäftsführerin der IMC FH Krems.

Der Studie nach bevorzugen Personalverantwortliche bei der Auswahl neuer MitarbeiterInnen fokussierte Kompetenzprofile mit internationaler Perspektive, die die AbsolventInnen der IMC FH Krems in hohem Ausmaß vorweisen können. Besonders Internationalität, globales Denken und interkulturelles Verständnis werden an der Fachhochschule Krems schon seit vielen Jahren großgeschrieben. "Ich freue mich sehr, dass unsere AbsolventInnen und auch unsere internationale Ausrichtung mit vielen verschiedenen fokussierten Studiengängen im Sektor Wirtschaft bei den HR-ManagerInnen auf so großen Anklang stoßen. Die IMC FH Krems zählt nicht ohne Grund zu den internationalsten Fachhochschulen Österreichs. Unsere Studierenden profitieren von unserem Netzwerk aus über 100 Partneruniversitäten auf der ganzen Welt. Die aktuelle Umfrage unter PersonalistInnen bestätigt die hohe Qualität unserer Studiengänge und fordert uns auf, den bisher eingeschlagenen Weg, auch im Bereich der Forschung, konsequent weiterzugehen", so Hon.Prof. Dr.h.c. Mag. Heinz Boyer, Geschäftsführer der IMC FH Krems.

Link: www.fh-krems.ac.at

Rückfragen & Kontakt:

IMC FH Krems

Michaela Sabathiel

Leitung Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

Head of Marketing and Public Relations

Tel.: +43 (0)2732 802 530

marketing @ fh-krems.ac.at



com.media PR

Mag. Dr. Karin Assadian

Tel.: +43 (0)676 33 63 568

karin.assadian @ commedia.co.at

www.commedia.co.at