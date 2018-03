Lapp zur Saatgutverordnung: Konsumenten brauchen Zugang zur Vielfalt

EU-Unterausschuss beschließt Antrag zur EU-Verordnung

Wien (OTS/SK) - "Konsumentinnen und Konsumenten brauchen Zugang zu einer möglichst großen Vielfalt an Obst-, Gemüse- und anderen Pflanzensorten. Als Simmeringer Abgeordnete weiß ich, welche Bedeutung diese Vielfalt beispielsweise für die Simmeringer Gärtnerinnen und Gärtner hat, die jährlich an die 45.000 Tonnen Gemüse für Wien erzeugen." Das stellte SPÖ-Abgeordnete Christine Lapp gestern, Montag, im EU-Unterausschuss des Nationalrates fest, der zu der von der EU vorgelegten Saatgutverordnung tagte. "Bei der Realisierung des Kommissionsvorschlages befürchte ich Nachteile für die kleinstrukturierte Landwirtschaft und vor allem für die Konsumentinnen und Konsumenten, die in den Regalen regionale Spezialitäten finden wollen. Im Mittelpunkt stehen die Lebensmittelsicherheit und die Gesundheit. Der gemeinsam beschlossene Antrag ist ein wichtiger Schritt", konstatierte Lapp. ****

Der von der EU-Kommission vorgelegte Verordnungsvorschlag will das Inverkehrbringen von Saatgut noch strenger als derzeit regeln. Bisher wird nur Saatgut zum Zweck der kommerziellen Nutzung von den Regelungen erfasst. Diese Einschränkung würde nun mit der neuen Verordnung nicht mehr gelten. Besonders davon betroffen wären alte Landsorten, rare Sorten und solche von geringer ökonomischer Bedeutung. Zu befürchten ist, dass die Biodiversität, die in Österreich herrscht, zerstört und kleinere Betriebe gefährdet werden.

In einem von der SPÖ-Abgeordneten Christine Lapp gemeinsam mit der ÖVP, den Grünen und dem BZÖ eingebrachten und einstimmig verabschiedeten Antrag wird der Landwirtschaftsminister verpflichtet, sich für Ausnahmen - wie sie auch in Österreich bestehen - zur Erhaltung der genetischen Vielfalt einzusetzen. "Landwirtschaftsminister Berlakovich muss in den Verhandlungen in Brüssel Verbesserungen für die österreichische, kleinteilige Landwirtschaft, die Rechte der Konsumentinnen und Konsumenten und die Sortenvielfalt erreichen. Mit diesem gemeinsamen Antrag ist ein wichtiger erster Schritt gelungen, den ich sehr begrüße", sagte Lapp. (Schluss) sn/sas/mp

