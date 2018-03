Donauschifffahrt: Wirtschaft sieht hohes Verbesserungspotential

WKÖ-Klacska fordert politische Rahmenbedingungen für eine wettbewerbsfähige Binnenschifffahrt

Wien (OTS/PWK497) - "Angesichts der prognostizierten Zunahme des Güterverkehrs um 80% bis 2050 in der gesamten EU sind 85% freie Kapazität des Verkehrsweges Donau ein Potential, das nicht ungenützt bleiben darf", betont Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), anlässlich der Vorstellung der Schifffahrtsbilanz 2012. "Zwar hat der Güterverkehr auf der österreichischen Donau um 7,8% im Vergleich zum Vorjahr zugenommen, doch dieser Anstieg bewegt sich auf sehr niedrigem Niveau. Das wesentlichste Ziel des Nationalen Aktionsplans Donauschifffahrt ist die Erhöhung des Transportvolumens bis zum Jahr 2015 auf bis 30 Mio. Tonnen. Mit dem im vergangenen Jahr erreichten Volumen von 10,7 Mio. Tonnen sind wir von diesem Ziel jedoch noch weit entfernt", so Klacska weiter.

"Die Binnenschifffahrt ist ein sicherer, umweltfreundlicher und energieeffizienter Verkehrsträger. Nun sind konkrete Maßnahmen erforderlich, um sie endlich zu einer verlässlichen, wettbewerbsfähigen Alternative zu machen", unterstreicht Klacska.

Durchgängige, verlässliche Schiffbarkeit auf der gesamten Donau

Um die Schiffbarkeit von Deutschland bis ans Schwarze Meer sicherzustellen, müsse die internationale Kooperation der Donauanrainerstaaten deutlich verbessert werden. Konkret müsse die Schiffbarkeit durch eine ganzjährig kalkulierbare und wettbewerbsfähige Abladetiefe von 25 dm in allen Donauabschnitten sichergestellt werden.

Mit einer weiteren Reduktion der Schleusenrevisionszeiten und der Konzentration auf ein effektives präventives Wasserstraßenmanagement - vergleichbar mit der Schneeräumung auf der Autobahn - werde die Verfügbarkeit des Verkehrsträgers verbessert, so der Bundespartenobmann.

Einbindung in den Gesamtverkehrsplan

Eine Integration der Schifffahrt in moderne Logistikketten, der Ausbau der Häfen zu multimodalen Logistikzentren, der Ausbau der Hinterlandverbindungen sowie verkehrsträgerübergreifende Informationssysteme sind aus Sicht der WKÖ zu forcieren.

"Betriebsansiedlungen sollten an Logistikknoten und europäischen Korridoren erfolgen und dürfen nicht an den Rand gedrängt werden", erläutert Klacska und zeigt weitere Handlungsfelder auf:

Flotteninvestitions- und Förderprogramme sollen die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Schifffahrt unterstützen. Um in Zukunft wirtschaftlich erfolgreich zu sein, müsse zudem in die Ausbildung junger Menschen einschließlich einer attraktiveren Darstellung des Schifferberufes investiert werden.

"All diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Planbarkeit, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Multimodalität des Verkehrsträgers Donau sicherzustellen. Diese Parameter sind ausschlaggebend für die Wahl des Verkehrsträgers durch den Kunden", so Klacska. "Die Politik ist daher gefordert, Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Binnenschifffahrt zu schaffen". (PM)

