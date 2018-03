Neue Präsidentin EWMDWien - European Womens Management Developement Network

Mag.med.vet. Anna-M. Pichler zur EWMDWien Präsidentin gewählt

Salzburg (OTS) - "Nur Mut! Wer keinen neuen Anfang wagt, dem bleibt nur das alte Ende!" Unter diesem zukunftsorientierten Motto lief der Abend mit der neuen Präsidentin von EWMD Wien, Dipl.-Päd. et Mag.med.vet. Anna-Margaretha Pichler ATA.

Das Europäische Netzwerk für Frauen in Führungspositionen EWMD hat die diplomierte Tierärztin und Bildungsexpertin Anna-Margaretha Pichler zu ihrer neuen Präsidentin gewählt.

"Als lebendiges Netzwerk stärken wir die Arbeitswelten. Vielfalt in der Gesellschaft zu erkennen und dadurch Unternehmen zu stärken sowie Mixed-Leadership einzusetzen, fördert die Position von Frauen zu glaubwürdigen Managerinnen" ist Anna-M. Pichler überzeugt. Mit Workshops und "Practice in Seminar" will die neue Präsidentin in der Wiener EWMD-Gruppe neue Werte, Trends und Chancen für ihre Mitglieder branchenübergreifend aufzeigen.

In der AGES Akademie ist die Agrar- und Veterinärexpertin zuständig für die Aus- und Weiterbildung. Die Mitarbeit an Publikation u. a. von lebensmittelbedingten

Krankheitsausbrüchen, verursacht durch Noroviren und Salmonellen, zeichnet die neue Präsidentin auch wissenschaftlich aus.

Über EWMD: Ein internationales Netzwerk für Erfolgsfrauen

EWMD ist ein internationales Netzwerk zur Förderung von Frauen in Führungspositionen mit derzeit ca. 800 Mitgliedern in 25 Ländern. EWMD hat individuelle Mitglieder, sowie über 20 globale Unternehmen als Firmenmitglieder. Corporate Members sind Unternehmen und Organisationen, die als Mitglieder die Ziele von EWMD zur Förderung weiblicher Führungskräfte unterstützen.

EWMDAustria umfasst die chapter Linz, Wien, Salzburg, Graz und Tirol mit mehr als 100 Mitgliedern aus allen Branchen, Berufen und Organisationen.

Rückfragen & Kontakt:

EWMDAustria

PR Marietta Bauernberger

Tel.: 0043 664 2233225