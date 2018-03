Mitterlehner: OECD stellt Wirtschaftsstandort Österreich gutes Zeugnis aus

Wirtschaftsminister zum aktuellen Länderbericht der OECD - Richtige Standortpolitik sichert Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand im Land - Weitere Anstrengungen notwendig

Wien (OTS/BMWFJ) - Die Experten der OECD stellen Österreich in ihrem aktuellen Wirtschaftsbericht ein gutes Zeugnis aus. Als entscheidende Erfolgsfaktoren sieht die OECD eine "einzigartige Kombination aus günstigen Bedingungen für den dynamischen Unternehmenssektor, einer Priorisierung der Betreuung im familiären Umfeld, einem breit gefächerten und weitreichenden öffentlichen Dienstleistungsangebot sowie einer gut funktionierenden Sozialpartnerschaft." Zudem hebt die OECD die niedrige Arbeitslosenquote, das hohe Wohlstandsniveau im Land und die geringe Einkommensungleichheit hervor. Auch die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben funktioniere in Österreich insgesamt gut.

"Der Wirtschaftsstandort ist attraktiv und wettbewerbsfähig, weil wir in einem sehr schwierigen internationalen Umfeld auf die richtigen Maßnahmen gesetzt haben", sagt dazu Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner. "Die Leistungen der Unternehmen und die insgesamt guten Rahmenbedingungen sichern Wachstum und Beschäftigung und führen dazu, dass der Wohlstand im Land kontinuierlich steigt. Auch wenn wir uns damit nicht zufrieden geben dürfen, entwickelt sich unsere Wirtschaft heuer schon das zwölfte Jahr in Folge besser als die Eurozone." Für Mitterlehner ist jetzt entscheidend, dass Österreich seine Konkurrenzfähigkeit im härter werdenden globalen Wettbewerb sichert. Zusätzliche Belastungen seien dafür der falsche Weg. "Klassenkämpferische Umverteilungsdebatten und der ständige Ruf nach neuen Steuern sind das letzte, was wir derzeit brauchen."

Aufgrund der zahlreichen Herausforderungen und der anhaltend schwierigen weltwirtschaftlichen Lage müssen laufend weitere Maßnahmen gesetzt werden. "Um für die Zukunft gerüstet zu sein, erweitern wir daher die Forschungsförderungen und richten unsere Internationalisierungsoffensive noch stärker auf die Erschließung der Zukunftsmärkte außerhalb Europas aus. Gleichzeitig wollen wir durch Maßnahmen wie den Gründerfonds und die GmbH-Reform den Unternehmergeist im Land stärken", erläutert Mitterlehner wesentliche Initiativen des Wirtschaftsministeriums. Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss weiter erleichtert werden. "Wir haben das Angebot an Kinderbetreuungsplätzen in den vergangenen Jahren schrittweise verbessert, wollen aber das Ausbautempo mit zusätzlichen Investitionen beschleunigen. Gleichzeitig unterstützen wir die bedarfsgerechte Ausweitung der Öffnungszeiten in Kindergärten und Krippen", so Mitterlehner.

