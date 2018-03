Strache: FPÖ wird im Nationalrat weder Basel III noch Staatsbürgerschaftsrecht zustimmen

Wien (OTS) - In seiner heutigen Pressekonferenz befasste sich FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache auch mit den kommenden drei Plenartagen und deponierte das klare Nein der Freiheitlichen zu den Bestimmungen von Basel III, die am Freitag beschlossen werden sollen, und zwar vor allem, weil die in der Theorie zugegebenermaßen schön klingenden Ideen betreffend Stärkung des Eigenkapitals sowie die den Behörden nunmehr zugebilligte Einflussmöglichkeit zur Eindämmung zyklischer Übertreibungen entsprechende negative Wirkungen auf die Realwirtschaft nach sich ziehen würden.

Denn erstens würden Banken zwangsläufig dazu neigen, Risiko aus ihren Veranlagungen heraus zu nehmen, was in einer stark von Kreditfinanzierung abhängigen Wirtschaft wie der österreichischen nicht unbedingt nur positive Folgen zeitige, warnte Strache. "Überspitzt formuliert bekommen jene leicht Kredit, die sehr stabil dastehen und an sich keinen Kredit brauchen, während die anderen, die von Fremdfinanzierungen abhängig sind, neue Restriktionen und schlechtere Konditionen vorgelegt bekommen." Diese Konstellation drohe stark wachstumshemmend zu wirken. Zweitens sei es so, dass unterschiedliche Aktiva mit unterschiedlich viel Eigenkapital zu unterlegen seien. So solle etwa die Unterlegungspflicht bei irgendwelchen Aktien des Anlagevermögens wesentlich geringer sein als bei Kreditfinanzierungen der mittelständischen Wirtschaft. Daher werde das bevorzugt nicht in die heimische Wirtschaft fließen, was die FPÖ massiv kritisiere. Die Zukunft werde auch weisen, dass diese Vorschrift so wie Basel I und Basel II in der Vergangenheit auch schon bewiesen hätten, nicht gegen die Spekulation helfe.

Strache wandte sich auch entschieden gegen die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts. Hier werde nämlich die Möglichkeit geschaffen, die Staatsbürgerschaft nach nur sechs Jahren zu erhalten. Anstatt einer notwendigen Verschärfung des Staatsbürgerschaftsrechts wolle die Bundesregierung also nun eine Aufweichung beschließen. Die Verleihung der Staatsbürgerschaft soll nach Vorstellungen der FPÖ aber erst nach einer Frist von mindestens zehn oder besser fünfzehn Jahren einer erfolgreichen Integration sowie auch entsprechendem Interesse der Republik Österreich an einer Einbürgerung erfolgen, keinesfalls aber früher. Kritik übte Strache weiters daran, dass es der Themenkomplex Direkte Demokratie nicht ins Plenum geschafft habe.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at