Leitl zu OECD-Wirtschaftsbericht: Lob für Sozialpartnerschaft in Österreich

Handlungsaufträge: Fortführung struktureller Budgetkonsolidierung, bessere Folgekostenabschätzung sowie Reformen bei Beschäftigung Älterer und Frühpensionen

Wien (OTS/PWK496) - "Es freut mich, dass die OECD in ihrem aktuell veröffentlichten Wirtschaftsbericht die Rolle des heimischen Modells der Sozialpartnerschaft lobt und diese als Reformtreiber in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld bezeichnet", betonte heute, Dienstag, der Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, Christoph Leitl. Insbesondere die Bedeutung der Sozialpartnerschaft für das hohe Maß an Wohlstand und das duale Ausbildungssystem, das ein Vorzeigemodell in Europa darstelle, wird hervorgehoben. Gleichzeitig seien die Handlungsempfehlungen der OECD Ansporn für das nächste Regierungsprogramm, bei einer Fortführung einer strukturellen Haushaltskonsolidierung , einer besseren Folgekostenabschätzung im öffentlichen Haushalt, aber auch bei der Beschäftigung Älterer und den Frühpensionen "Nägel mit Köpfen zu machen". Auch wenn von der OECD die positive Performance Österreichs im Vergleich zu anderen EU-Staaten anerkannt werde - so liegt Österreichs Wirtschaftswachstum nunmehr schon elf Jahre über dem Eurozonen-Durchschnitt - müsse man die Mahnungen ernst nehmen und handeln, um weiter erfolgreich zu sein.

Weitere Empfehlungen der OECD beziehen sich dabei auf folgende Punkte: So werden qualitativ hochwertige Kinderbetreuungseinrichtungen ebenso eingemahnt, wie eine bessere Verankerung von Menschen mit Migrationshintergrund am Arbeitsmarkt. "Dringend zu berücksichtigen", so Leitl, sei zudem die Empfehlung, die heimischen Familienbetriebe zu stärken und u.a. die Bereitstellung von Risikokapital weiter zu fördern sowie die Kapitalbasis der Banken zu stärken. Kritisch sieht Leitl die Empfehlungen nach einer Erhöhung der Steuern auf Diesel, einer Ausweitung des Mautsystems und der Abschaffung steuerlicher Vergünstigungen für Firmenwagen. "In der derzeitigen wirtschaftlichen Situation bedeuten diese Maßnahmen nicht zielführende hohe gesamtwirtschaftliche Kostenbelastungen", betonte Leitl. Viel wichtiger sei es, ökologisch ausgeklügelte Konzepte zu entwickeln, die die Wirtschaftlichkeit ebenso berücksichtigen, wie das bereits hohe Niveau im Umweltschutz. Österreich sei hier jedenfalls bereits Vorreiter.

Zu ähnlichen Schlussfolgerungen wie die OECD kam gestern, Montag, zudem auch der Internationale Währungsfonds. So sieht der IWF für Österreich die Notwendigkeit nach stärkerer fiskalischer Nachhaltigkeit und Konsolidierung der öffentlichen Finanzen (vor allem vor dem Hintergrund der Restrukturierungskosten von Banken), einem Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen zur Steigerung der Erwerbsbeteiligung von Frauen und mehr Ausgabeneffizienz bei Pensionen, im Gesundheitsbereich und bei Förderungen. Des Weiteren empfiehlt der IWF eine Entlastung des Faktors Arbeit wegen der weit überdurchschnittlichen Steuerlast in Österreich und eine Senkung der Sozialversicherungsabgaben.

"Die österreichische Regierung steht hier in der Bringschuld und hat einige wichtige Aufgaben zu erledigen, kann jedoch auf die Sozialpartner als verlässlichen Partner zählen. Denn es ist in unser aller Interesse, dass Österreich weiterhin ein erfolgreicher und attraktiver Wirtschaftsstandort bleibt. Dass sowohl OECD wie IWF sich treffgenau in den wichtigen Punkten zu Österreich äußern, muss ein klarer Arbeitsauftrag sein und zeigt, wie klar die Handlungsfelder definiert sind, in denen sich die künftige Bundesregierung bewegen muss", unterstrich der WKÖ-Präsident abschließend. (us)

Rückfragen & Kontakt:

Stabsabteilung Wirtschaftspolitik

Dr. Christoph Schneider

Telefon: +43 (0)5 90 900 4499

E-Mail: Christoph.Schneider @ wko.at

Internet: http://wko.at/wp