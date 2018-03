via donau zieht positive Bilanz für Donauschifffahrt 2012

Plus von 7,8 % gegenüber 2011

Wien (OTS) - Mit dem "Jahresbericht Donauschifffahrt 2012" und dem aktuellen Fortschrittsbericht zum "Nationalen Aktionsplan Donauschifffahrt" legt via donau gleich zwei Publikationen vor, die eine Bilanz zu bisherigen Entwicklungen in der österreichischen Binnenschifffahrt ziehen und zukunftsweisende Initiativen präsentieren. Im Jahr 2012 hat die Binnenschifffahrt in Österreich wieder an Fahrt gewonnen und gegenüber dem Vorjahr knapp 8 % zugelegt.

Die Entwicklung und Förderung der Wasserstraße Donau sowie eine verstärkte Nutzung der Binnenschifffahrt sind wichtige Bestandteile einer zukunftsweisenden und nachhaltigen Verkehrspolitik. Im Jahr 2012 hat das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) den neuen Gesamtverkehrsplan für Österreich veröffentlicht, in dem die Ziele und Strategien einer umfassenden Verkehrspolitik bis 2025 festgehalten sind. "Die Donauschifffahrt ist ein Schwerpunktbereich der Donauraumstrategie. Als umweltfreundlicher und leistungsfähiger Verkehrsträger ist die Wasserstraße eine optimale Ergänzung zu Schiene und Straße", so Sektionschefin Ursula Zechner bei der Pressekonferenz zur Schifffahrtsbilanz 2012.

Jahresbericht Donauschifffahrt: Zahlen sammeln und Wissen verbreiten

Im Auftrag des BMVIT zählt es neben der Erhaltung und Entwicklung der internationalen Wasserstraße Donau zu den Aufgaben der via donau, aktuelle Daten zur Wasserstraße Donau zu erheben, auszuwerten und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Zum bereits sechsten Mal veröffentlicht via donau zu diesem Zweck den "Jahresbericht Donauschifffahrt", der zu aktuellen Statistiken zur Donauschifffahrt in Österreich sowie über Projekte und Aktivitäten zu den schifffahrtsbezogenen Themen Transport, Infrastruktur, Umwelt, Sicherheit und Wirtschaft informiert. "Der Jahresbericht Donauschifffahrt spiegelt den integrativen und ganzheitlichen Ansatz der via donau wider, der den Aspekten Ökologie, Hochwasserschutz und Wirtschaft gleichsam Rechnung trägt", betonte Geschäftsführer Hasenbichler anlässlich des Erscheinens der sechsten Auflage. Zudem wird darin die hohe wirtschaftliche Relevanz von Transporten mit dem Binnenschiff ebenso wie die Bedeutung intelligenter Verkehrssysteme für die Zukunft verdeutlicht.

Rückblick auf das Schifffahrtsjahr 2012

Im Vergleich des jeweiligen Anteils der Verkehrsträger Donau, Straße und Schiene am Gesamtverkehrsaufkommen im österreichischen Donaukorridor dominierte auch 2012 weiterhin stark die Straße mit 58 %. In den letzten 20 Jahren war im Korridor ein Anstieg des Güterverkehrs um bemerkenswerte 202 % zu verzeichnen. 2012 lag das Gesamtverkehrsaufkommen bei 77 Mio. Tonnen (12 %).

Im Transportaufkommen waren 2012 bei einem Zuwachs um 7,8 % auf 10,7 Mio. Tonnen im Vergleich zu 2011 fast durchwegs Zuwächse zu beobachten. Im Transit war das stärkste Plus zu verzeichnen - ein Indikator für einen Aufschwung der Wirtschaftsentwicklung im Donauraum. Neue Transporteure und Investitionen in neues Schiffsequipment auf der Donau sind zudem Ausdruck für die Gewinnerwartungen der Akteure bei Donautransporten. In der Personenschifffahrt gab es mit 1,1 Mio. Passagieren erstmals seit Jahren einen leichten Rückgang um 6,9 % zum Jahr 2011. Die Fahrwassertiefe von 2,50 m an 318 Tagen (87 % des Jahres) östlich von Wien und ganzjährig in der Wachau ist nicht zuletzt der proaktiven Instandhaltungsstrategie in Form des kundenorientierten Wasserstraßenmanagements der via donau zu verdanken. Aufgrund guter Fahrwasserverhältnisse konnte 2012 eine mittlere Schiffsauslastung von 66,3 % ermittelt werden, ein Plus von 6,7 % gegenüber dem Vorjahr.

Ein Meilenstein des vergangenen Jahres war im März 2012 der Start des Pilotprojektes Bad Deutsch-Altenburg auf der freien Fließstrecke der Donau östlich von Wien. Besonders bemerkenswert ist das weltweit erstmals getestete Verfahren zur Sohlstabilisierung zum Stopp der fortschreitenden Eintiefung der Donau in diesem Abschnitt.

NAP: zentrales Instrument für die Donauschifffahrt

Eingebettet in den aktuellen Gesamtverkehrsplan für Österreich trägt der Nationale Aktionsplan Donauschifffahrt (NAP) in besonderem Maße zur Förderung der Binnenschifffahrt bei. Dieser ist seit 2007 im Bundesregierungsprogramm verankert und beschreibt 40 konkrete Maßnahmen zur Förderung der Binnenschifffahrt in zehn Bereichen. "Mit dem NAP sorgt das BMVIT für verlässliche Infrastruktur und unterstützt die Modernisierung der Donauschifffahrt durch gezielte Förderungen", fasste Reinhard Vorderwinkler, Leiter der Obersten Schifffahrtsbehörde, die zentrale Zielsetzung des Projektes zusammen. Bis 2020 sollen die Auslastung der Wasserstraßen wie auch die Nachhaltigkeit der Binnenschifffahrt in Europa gesteigert werden. Die Maßnahmen dazu wurden gemeinsam mit dem Sektor Binnenschifffahrt, den Interessenvertretungen und der Politik erarbeitet und bereits zu einem Großteil umgesetzt. Koordiniert wird die Umsetzung des NAP von via donau im Auftrag des BMVIT.

