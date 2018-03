Grüne/SPÖ Innere Stadt: Wiese am Rudolfsplatz gehört den Kindern!

Rosenbeet im Rudolfsplatz wird verlegt

Wien (OTS) - Kinder, die in der Innenstadt aufwachsen, haben eine einfache Botschaft: "Wir wollen spielen!" Gerade in der Innenstadt gibt es nur sehr wenige Möglichkeiten für Kleinkinder in einer Wiese zu spielen - da bietet sich der der Rudolfsplatz an, der über eine Wiese direkt neben dem Spielplatz verfügt.

Im vergangenen Monat wurde jedoch just dort, wo die Kleinkinder in der Wiese gespielt haben, ein Rosenbeet errichtet, mit dem klaren Ziel, das Spielen unmöglich zu machen. Unterstützung bekommen die Kinder und ihre Eltern nun von Bezirksvorsteherin-Stv. MMag. Daniela Stepp, SPÖ, und Klubobmann Alexander Hirschenhauser, Grüne, sowie Isabelle Racamier von der Bürgerliste Wir im Ersten. "Wenn wir wollen, dass Menschen im 1. Bezirk wohnen, dann muss auch Platz für Kinder sein" so Bezirksvorsteherin-Stv. Daniela Stepp. "Die Möglichkeit zum Freien Spielen in einer Parkwiese ist wichtig für Kinder, also sollen sie dies auch dürfen", betont Alexander Hirschenhauser

Bezirksvertretung beschließt Verlegung

SPÖ, Grüne und Bürgerliste haben in der letzten Bezirksvertretungssitzung nun einen Antrag beschlossen, dass dieses Rosenbeet verlegt werden soll.

"Es freut uns sehr, dass eine Mehrheit im Bezirk sich für die Kinder ausgesprochen hat und das Rosenbeet verlegt wird" so Stepp und Hirschenhauser. "Um die Blumen zu schonen, haben wir zugestimmt, dass die Pflanzen nicht im Hochsommer sondern erst anfang September verlegt werden. Dann müssen die Arbeiten aber zügig vorangehen", so die beiden BezirkspolitikerInnen abschließend.

