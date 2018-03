FPÖ-Mölzer: EU-Kritik an Ungarn ist reine Heuchelei

Brüssel geht es nicht um Grundrechte, sondern darum, Premier Orban an den Pranger zu stellen - Auch in Österreich liegt bei Medien und Höchstgerichten vieles im Argen

Wien (OTS) - Die Kritik der EU an der ungarischen Regierung sei reine Heuchelei, sagte der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer, im Vorfeld der heutigen Aussprache über die Lage der Grundrechte in Ungarn. "Hier geht es nicht um die Grundrechte, sondern darum, den rechtskonservativen Premier Viktor Orban an den Pranger zu stellen, weil dieser konsequent die legitimen Interessen Ungarns in den Mittelpunkt seiner Politik stellt", betonte Mölzer.

Und wenn die hehre Brüsseler Wertegemeinschaft tatsächlich um Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit so besorgt wäre, müsste sie sich eigentlich auch mit Österreich befassen, so der freiheitliche EU-Mandatar. "Bekanntlich werden die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes aufgrund eines rot-schwarzen Proporzes bestimmt. Aber das scheint die EU nicht weiter zu stören, weil die rot-schwarze Bundesregierung zu allem Ja und Amen sagt, was die Brüsseler Zentrale vorschreibt", hielt Mölzer fest.

Weiters wies der freiheitliche Europaabgeordnete darauf hin, dass die EU-Kommission auch bezüglich des sehr eingeschränkten Medienpluralismus in Österreich Anlass zur Sorge haben müsste. "Der staatliche Rundfunk befindet sich fest in den Händen der Regierungsparteien, und im Bereich der Printmedien kann weniger von Vielfalt sondern eher von Gleichschaltung gesprochen werden. Aber weil Österreich kein rechtsregiertes Land ist, sieht die EU über die hierzulande herrschenden Zustände gnädig hinweg", schloss Mölzer.

